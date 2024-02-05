Цены на первичном и вторичном рынке жилья: как изменилась стоимость квартир в январе (инфографика) — Finance.ua
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Цены на первичном и вторичном рынке жилья: как изменилась стоимость квартир в январе (инфографика)

Недвижимость
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Цены на первичном и вторичном рынке жилья: как изменилась стоимость квартир в январе (инфографика)
Цены на первичном и вторичном рынке жилья: как изменилась стоимость квартир в январе (инфографика)
В январе 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 кв. м в новостройке была в столице. Однако за год больше всего возросла средняя стоимость за кв. м Житомирской области. На вторичном рынке больше всего возросла стоимость квартир в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.ria.

Первичный рынок

В январе 2024 года работают 75,4% отделов продаж новостроек по всей Украине.
За первый месяц года по всей стране сданы 2 новостройки на 5 секций. С июля 2023 года по конец января 2024 года готовы к эксплуатации 74 дома на 139 секций.
Наибольшее количество готовых новостроек в Киевской области. В целом по январю доля готовых новостроек от общего количества составляет 30%.
Цены
На январь 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 м² в столице и составляет 51 377 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).
За месяц цена 1 м² снизилась в Полтавской области, однако в Кировоградской и Одесской областях увеличилась на 5%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
За год больше всего возросла средняя стоимость 1 м² в Житомирской области — на 40%. В Харьковской и Запорожской областях зафиксировано падение средней цены 1 м² в новостройке соответственно на 14% и 20%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Вторичный рынок

Аналитики фиксируют падение предложения на вторичном рынке продаж в столице и Киевской области на 86% в месяц. Однако в Николаевской и Черкасской областях количество объявлений возросло на 35%.
В Сумской области зафиксирован значительный рост предложения. Если анализировать данные за год, то количество объявлений о продаже вторичного жилья возросло во всех областях, кроме Полтавской, Кировоградской и Волынской.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Цены
По данным исследования на январь 2024 года наибольший рост средней стоимости однокомнатной квартиры зафиксирован в Ивано-Франковской и Житомирской областях — на 5,5% и 7%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Самая большая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $91 219 в Киеве. Вместе с тем, за год цена выросла на 15%.
Во Львовской области однокомнатная квартира стоит $66 399, а в Закарпатской области $52 724.

Справка Finance.ua:

  • в 2024 году украинцы должны уплатить налог на недвижимость за отчетный 2023 год. Ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700 * 1,5%);
  • индекс цен на жилье в Украине по итогам июля-сентября 2023 года составил 116,2%, тогда как за аналогичный период 2022 года показатель составил 114,2%;
  • в 2023 году государственные и частные нотариусы засвидетельствовали 172 628 договоров купли-продажи квартир и жилых домов в Украине. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. Количество договоров ипотеки выросло в два раза.

Как продать недвижимость. Все, что нужно знать в 2024 году 🏠

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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