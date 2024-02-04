Ціни на житло в Україні в 3 кварталі зросли на 16,2% — Держстат — Finance.ua

Ціни на житло в Україні в 3 кварталі зросли на 16,2% — Держстат Сьогодні 08:19 — Нерухомість

Ціни на житло в Україні в 3 кварталі зросли на 16,2% — Держстат

Індекс цін на житло в Україні за підсумками липня-вересня 2023 року становив 116,2%, тоді як за аналогічний період 2022 року показник становив 114,2%.

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Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло за підсумками третього кварталу 2023 року прискорили зростання до 14,6% проти 11,9% у третьому кварталі попереднього року. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири — на 16%. Зростання цін на однокімнатні квартири становило 15,6%, двокімнатні - 12,8%.

На вторинному ринку ціни прискорили зростання до 17,1% у третьому кварталі 2023 року проти 15,6% за аналогічний період 2022-го. Зокрема, зростання цін на трикімнатні квартири становило 18,5%, двокімнатні - 17,9%, однокімнатні - 14,1%.

Загалом за дев’ять місяців 2023 року ціни на житло зросли на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. На первинному ринку зростання становило 12,2%, на вторинному — 15,1%.

Як повідомило статвідомство, порівняно з попереднім кварталом ціни на житло в липні-вересні 2023 року зросли на 6%, водночас на первинному ринку — на 4,5%, на вторинному — на 6,9%.

За даними Держстату, у третьому кварталі ціни на первинці зросли для однокімнатних квартир на 3,6% порівняно з другим кварталом, для двокімнатних — на 4,9%, трикімнатних — на 6%. На вторинному ринку ціни зросли на 5,1%, 7,5% і 7,6% відповідно.

Держстат зазначив, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

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