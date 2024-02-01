Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту

У 2023 році державні та приватні нотаріуси засвідчили 172 628 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків в Україні. Це у 1,7 раза більше, в порівнянні з 2022 роком. Кількість договорів іпотеки зросла вдвічі.

Про це пише Forbes з посиланням на звіт Міністерства юстиції.

У 2023 році українці уклали 172 628 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2022 році ця кількість становила 100 710. Зростання за рік — приблизно 71%.

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Торік в Україні нотаріуси посвідчили 231 881 договір купівлі-продажу земельних ділянок. Це майже на 74% більше, ніж у 2022-му, коли було продано 133 447 ділянок.

За 2023 рік українці уклали 15 918 договорів іпотеки, з них 10 775 — квартир і житлових будинків, 1127 — земельних ділянок. У 2022 році зареєстровано 8933 договорів іпотеки, з них 5410 — квартир і житлових будинків та 834 — земельних ділянок. Загальне зростання кількості договорів іпотеки порівняно з попереднім роком — 78%, водночас кількість договорів іпотеки квартир і будинків збільшилась вдвічі, а земельних ділянок — на 35%.

Нагадаємо, у 2021 році державні та приватні нотаріуси засвідчили 320 165 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків в Україні, за даними Міністерства юстиції. Кількість проданих земельних ділянок у довоєнному 2021-му сягала 301 518.

Два роки тому банки надали українцям 10 610 кредитів на купівлю, будівництво та реконструкцію нерухомості під заставу нерухомості, згідно з даними анкетування, яке проводиться Національним банком України.

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, ринок нерухомості в продажах стабільний останні кілька місяців. Ціни у січні коливаються у розрізі не більше 1%;

за даними M2bomber, у столиці подешевшали квартири у новобудовах: з січня 2022-го до січня 2023-го ціни впали майже на 5000 грн — з середніх 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.



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