Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова — Finance.ua

Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова Сьогодні 08:04 — Нерухомість

Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова

За останні кілька місяців середні ціни на квадрат у Львові майже не змінилися. З початку грудня 2023-го і до середини січня 2024-го вартість знизилася всього на 2,45%.

Якщо на початку грудня середня вартість квадрата становила 34 750 гривень, то зараз в середньому складає 33 900 гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на статистичні дані онлайн-платформи оголошень M2bomber.

Скільки коштує квадратний метр у всіх районах Львова

Найвища ціна за квадратний метр зафіксована в Сихівському районі, а це в середньому 69 тисяч гривень. У всіх інших районах ціна буде значно нижчою. Наприклад, у другому за вартістю районі квадрат коштує в середньому 39 600 гривень. Таку ціну зафіксували у Франківському районі.

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У Шевченківському ціна на квадрат в новобудовах — 38 200 гривень. Відтак залишаються три райони Львова з найдоступнішою середньою вартістю:

Личаківський — 34 тисячі гривень;

Залізничний — 28 575 гривень;

Галицький — 28 тисяч гривень.

До слова, якщо порівнювати середню ціну за квадрат у січні 2023 року та цьогоріч, то вона знизилася на 20% (із 42 550 гривень до 33 900 гривень).

Довідка Finance.ua:

орендувати квартиру в Києві зараз можна дешевше, ніж у Львові. На заході в середньому зняти житло можна за 22,4 тисячі гривень. Високі ціни досі тримаються і у Дніпрі. А в Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць. Детальніше про ціни на оренду та купівлю житла у найбільших містах України читайте тут;

у грудні уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя. Українці зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки.

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