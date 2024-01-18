Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова

Нерухомість
73
Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова
Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова
За останні кілька місяців середні ціни на квадрат у Львові майже не змінилися. З початку грудня 2023-го і до середини січня 2024-го вартість знизилася всього на 2,45%.
Якщо на початку грудня середня вартість квадрата становила 34 750 гривень, то зараз в середньому складає 33 900 гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на статистичні дані онлайн-платформи оголошень M2bomber.

Скільки коштує квадратний метр у всіх районах Львова

Найвища ціна за квадратний метр зафіксована в Сихівському районі, а це в середньому 69 тисяч гривень. У всіх інших районах ціна буде значно нижчою. Наприклад, у другому за вартістю районі квадрат коштує в середньому 39 600 гривень. Таку ціну зафіксували у Франківському районі.

Читайте також: Як обрати квартиру для інвестиції

У Шевченківському ціна на квадрат в новобудовах — 38 200 гривень. Відтак залишаються три райони Львова з найдоступнішою середньою вартістю:
  • Личаківський — 34 тисячі гривень;
  • Залізничний — 28 575 гривень;
  • Галицький — 28 тисяч гривень.
Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова
До слова, якщо порівнювати середню ціну за квадрат у січні 2023 року та цьогоріч, то вона знизилася на 20% (із 42 550 гривень до 33 900 гривень).

Довідка Finance.ua:

  • орендувати квартиру в Києві зараз можна дешевше, ніж у Львові. На заході в середньому зняти житло можна за 22,4 тисячі гривень. Високі ціни досі тримаються і у Дніпрі. А в Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць. Детальніше про ціни на оренду та купівлю житла у найбільших містах України читайте тут;
  • у грудні уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя. Українці зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.