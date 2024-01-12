Скільки коштують квартири в Україні: ціни у великих містах — Finance.ua

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Скільки коштують квартири в Україні: ціни у великих містах

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Скільки коштують квартири в Україні: ціни у великих містах
Скільки коштують квартири в Україні: ціни у великих містах
Орендувати квартиру в Києві зараз можна дешевше, ніж у Львові. На заході в середньому зняти житло можна за 22,4 тисячі гривень. Високі ціни досі тримаються і у Дніпрі. А в Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць.
Які ціни на оренду та купівлю квартир у великих містах України станом на початок 2024 року і що з ними буде надалі — читайте далі.
Зазначимо, що статистичні дані взяті з порталу нерухомості m2bomber, який аналізує всі оголошення в Мережі.

Київ

Орендувати квартиру
Середня вартість оренди житла в Києві зараз становить 15,5 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 12 тис. грн — 7,3%. Також багато пропозицій за 18 тис. грн.
Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 15,2 тис. грн — 10%. Ще 6,8% пропозицій орендують за 12,8 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 25 тис. грн та 13 тис. грн.
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Найдешевше орендувати квартиру можна в Деснянському районі — в середньому 11,5 тис. грн. Найдорожче житло в Печерському районі — 30,72 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах міста Київ така:
  • Голосіївський район — 19 тис. грн
  • Дарницький район — 13,9 тис. грн
  • Дніпровський район — 13,7 тис. грн
  • Оболонський район — 14 тис. грн
  • Подільський район — 17 тис. грн
  • Святошинський район — 13 тис. грн
  • Солом’янський район — 15,25 тис. грн
  • Шевченківський район — 22,1 тис. грн
Купити квартиру
Середня вартість м² у Києві на вторинному ринку становить 1,4 тис. дол. У новобудовах — близько 1,16 тис. дол за м².

Львів

Орендувати квартиру
Середня вартість оренди житла в Львові зараз становить 22,4 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 21 тис. грн — 22,7%. Також багато пропозицій за 9 тис. грн і 15 тис. грн.
Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 15,2 тис. грн — 10%. Ще 6,8% пропозицій орендують за 26,4 тис. грн. Також багато пропозицій за 19,2 тис. грн.
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Найдешевше орендувати квартиру можна в Залізничному районі Львова — в середньому 15 тис. грн. Найдорожче житло в Шевченківському районі — 18,7 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах міста Львів така:
  • Галицький район — 16 тис. грн
  • Личаківський район — 17,4 тис. грн
  • Сихівський район — 17,7 тис. грн
  • Франківський район — 18,68 тис. грн
Купити квартиру
Середня вартість м² у Львові на вторинному ринку становить 1,38 тис. дол. У новобудовах — близько 931 дол за м².

Дніпро

Орендувати квартиру
Середня вартість оренди житла в Дніпрі станом на середину січня 2024 року становить 9 тисяч гривень. Найбільше однокімнатних квартир здають за 10 тис. грн — 27,3%. Також багато пропозицій за 9,2 тис. грн.
Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 8 тис. грн — 14,3%. Ще 9,5% пропозицій орендують за 12 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають за 12 тис. грн та 10,2 тис. грн.
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Найдешевше орендувати квартиру можна в Індустріальному районі — в середньому 7 тис. грн. Найдорожче житло в Центральному районі — 11,25 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах міста Дніпро така:
  • Амур-Нижньодніпровський район — 9,5 тис. грн
  • Новокодацький район — 8 тис. грн
  • Соборний район — 9,5 тис. грн
  • Чечелівський район — 8,5 тис. грн
  • Шевченківський район — 10,75 тис. грн
Купити квартиру
Середня вартість м² у Дніпрі на вторинному ринку становить 1 тис. дол. У новобудовах — близько 1,046 тис. дол за м².

Одеса

Орендувати квартиру
Середня вартість оренди житла в Одесі наразі становить 8 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 4 тис. грн — 9,8%. Також багато пропозицій за 5,1 тис. грн.
Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 7,6 тис. грн — 9,8%. Стільки ж пропозицій є за 6 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають за 7,8 тис. грн та 9 тис. грн.
Найдешевше орендувати квартиру можна в Малиновському районі Одеси — в середньому 6 тис. грн. Найдорожче житло в Приморському районі — 10,8 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах міста Одеса така:
  • Київський район — 7,1 тис. грн
  • Суворовський район — 5,5 тис. грн
Купити квартиру
Середня вартість м² в Одесі на вторинному ринку становить 992 дол. У новобудовах — близько 888 дол за м².
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

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