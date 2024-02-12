Как расторгнуть договор аренды жилья в Украине — Finance.ua

Как расторгнуть договор аренды жилья в Украине Сегодня 17:04 — Личные финансы

Как расторгнуть договор аренды жилья в Украине

Часто в реальной жизни из-за разных обстоятельств у арендатора или арендодателя возникает необходимость досрочно расторгнуть договор найма (аренды) жилья.

О том, можно ли досрочно разорвать его и в каких случаях стороны могут это сделать, рассказали специалисты Новораздольского бюро правовой помощи Стрыйского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Гражданским законодательством предусмотрено несколько оснований для расторжения договора найма (аренды) жилья, а именно:

с согласия сторон, если иное не предусмотрено договором;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа от договора.

Когда договор найма жилья может быть расторгнут по решению суда? Договор найма жилья может быть расторгнут по решению суда по требованию наймодателя в случае существенного нарушения договора нанимателем. Отмечу, что существенным является такое нарушение стороной договора, когда вследствие причиненного ею вреда вторая сторона в значительной степени лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора.

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Гражданское законодательство устанавливает исчерпывающий перечень нарушений нанимателя, которые могут служить основанием для обращения наймодателя в суд с требованием досрочного расторжения договора найма жилья.

Такими нарушениями могут быть:

невнесение нанимателем платы за наем жилья за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме — более двух раз; разрушение или порча жилья съемщиком или другими лицами, за действия которых он отвечает.

Какая из сторон может отказаться от договора в одностороннем порядке

Право одностороннего отказа от договора найма (аренды) жилья принадлежит нанимателю.

Рассмотрим два случая, когда он может пользоваться таким правом.

Во-первых, наниматель жилья имеет право с согласия других лиц, постоянно проживающих вместе с ним, в любое время отказаться от договора найма, в письменном виде предупредив об этом наймодателя за три месяца.

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В данном случае важно, чтобы наниматель исполнил свой долг по предупреждению наймодателя о намерении расторгнуть договор. Поскольку, если наниматель освободит жилье без предупреждения, наймодатель вправе потребовать от него плату за наем жилья за три месяца, если докажет, что он не мог заключить договор найма жилья на таких же условиях с другим лицом.

Во-вторых, наниматель имеет право отказаться от договора найма жилья, если жилье оказалось непригодным для постоянного проживания в нем.

Имеет ли право наймодатель требовать досрочного расторжения договора?

Да, имеет. В частности, договор найма части дома, квартиры, комнаты (части комнаты) может быть расторгнут по требованию наймодателя при необходимости использования жилья для проживания самого наймодателя и членов его семьи. При этом наймодатель должен предупредить нанимателя о расторжении договора не позднее, чем за два месяца.

Если возникла ситуация, что наниматель или другие лица, за которых он отвечает, используют жилье не по назначению, то есть не для проживания, то прежде всего наймодатель должен предупредить нанимателя о необходимости устранения таких нарушений. Если наниматель или другие лица, за действия которых он отвечает, после предупреждения продолжает использовать жилье не по назначению, наймодатель вправе требовать расторжения договора найма жилья.

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Другие обстоятельства, при которых наймодатель имеет право требовать расторжения договора найма жилья

Если наниматель жилья или другие лица, за действия которых он отвечает, систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может потребовать досрочного расторжения договора при условии, что он предварительно обращался к нанимателю с предупреждением об устранении таких нарушений.

В случае расторжения договора найма жилья наниматель и другие лица, проживавшие в доме, подлежат выселению из жилья по решению суда, без предоставления им другого жилья.

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