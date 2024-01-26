Аренда жилья с правом выкупа: Правительство разрабатывает новые льготные программы по обеспечению украинцев жильем — Finance.ua

Аренда жилья с правом выкупа: Правительство разрабатывает новые льготные программы по обеспечению украинцев жильем Сегодня 12:02 — Личные финансы

Аренда жилья с правом выкупа: Правительство разрабатывает новые льготные программы по обеспечению украинцев жильем

Правительство разрабатывает несколько льготных программ для обеспечения украинцев доступным жильем. Кроме уже существующей программы «єОселя», появятся механизмы «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда».

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«По состоянию на сегодняшний день в Украине около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Еще около 2 миллионов семей, лишившихся жилья безвозвратно. Поэтому вопрос жилья — один из самых насущных для нас», — подчеркнула Свириденко.

Какие программы действуют сейчас

Первая — єВідновлення, предусматривающее выплату компенсаций украинцам, у которых разрушено или повреждено жилье.

Вторая — это программа льготной ипотеки єОселя. По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3% или 7%.

Какие программы планируют запустить

«Кроме программы „Доступная ипотека“, которую уже презентует єОселя, мы рассматриваем возможность внедрения еще нескольких инструментов, которые сейчас на стадии разработки. Речь идет о системе аренды с правом выкупа (rent-to-own) и социальной аренде. Эти подходы достаточно распространены на Западе. Для реализации этого у нас уже фактически есть единый государственный оператор — ЧАО „Укрфинжилье“, и государство уже профинансировало его уставный капитал на 50 млрд грн за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также планирует осуществить дополнительное вливание в капитал УФЖК еще 20 млрд грн в этом году», — объяснила Свириденко.

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В планах правительства на 2024 год выдать 12 тысяч жилищных кредитов, в 2025 году — 23 тысячи на общую сумму 56,6 млрд грн.

Предпочтение будет отдаваться вновь построенным квартирам, домам и таунхаусам или еще только строящимся.

Таким образом государство будет способствовать не только решению жилищного вопроса украинцев, но и будет стимулировать развитие рынка жилищного строительства и смежных отраслей, будет способствовать появлению новых рабочих мест и наполнению бюджетов разных уровней. Это также будет способствовать послевоенному восстановлению Украины.

Развитие ипотеки

«Накануне полномасштабного российского вторжения ипотечные займы в Украине составляли менее 1% ВВП. В то время как в странах Еврозоны этот показатель в среднем равен 40%. Наша стратегическая цель за 10 лет выйти на уровень 10% ВВП», — подчеркнула министр.

Напомним, в 2024 году «єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на первичном рынке недвижимости и открыть больше возможностей для банков-партнеров.

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» является большим успехом для Украины, благодаря ее расширению со временем украинцы смогут приобрести не только жилье, но и дачу.

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