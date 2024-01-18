«єОселя»: только 15% заявок доходят до заключения кредитных соглашений — Finance.ua

«єОселя»: только 15% заявок доходят до заключения кредитных соглашений Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

«єОселя»: только 15% заявок доходят до заключения кредитных соглашений

По государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году. Только 15% заявок доходят до заключения кредитных соглашений.

Об этом сообщили в компании «Укрфинжилье», пишет Forbes.

Финальное количество выданных в 2024 году кредитов будет зависеть от спроса, готовности украинцев к заключению сделок и наличию жилья, отвечающего условиям программы, рассказали в «Укрфинжилье».

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Компания продолжит привлекать дополнительный ресурс для работы программы на открытом финансовом рынке, чтобы иметь возможность покрывать весь спрос граждан на программу.

«єОселя» не финансируется непосредственно из Государственного бюджета, поэтому там не заложено на нее средств. «Укрфинжилье» получает дивиденды по своим ценным бумагам и привлекает деньги на открытом финансовом рынке на общих условиях.

«Это и есть источник финансирования программы», — сообщила руководитель коммуникаций «Укрфинжилья» Анжелика Зборошенко.

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Единственный источник поступления заявок на участие в «єОселя» — мобильное приложение «Дія». «Заявка еще не обязывает оформить кредит или найти квартиру, а является первым шагом для всех, кто просто интересуется программой», — говорят в «Укрфинжилье».

Общее количество всех заявок за время работы программы измеряется сотнями тысяч, но не все они актуальны.

«Кто-то подал, чтобы проверить свою кредитоспособность, кто-то решил протестировать услугу, а кто-то реально хочет и готов искать жилье и оформить кредитное соглашение», — говорит Анжелика Зборошенко.

Поэтому сотни тысяч заявок трансформируются в десятки тысяч потенциальных клиентов. Из получивших предварительное согласование от банка примерно 15% доходят до заключения кредитных соглашений.

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