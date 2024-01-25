Где дороже всего арендовать квартиру: актуальные данные — Finance.ua

Где дороже всего арендовать квартиру: актуальные данные Сегодня 08:02 — Недвижимость

Где дороже всего арендовать квартиру: актуальные данные

Когда говорится о самых высоких ценах на аренду квартир, то многим сразу на ум приходит Киев. Однако на самом деле лидером по стоимости является другой город.

Арендовать однокомнатную квартиру дороже всего во Львове, о чем свидетельствует статистика специализированного сайта о недвижимости ЛУН. Сейчас средняя цена съема однокомнатной квартиры во Львове составляет 15 600 гривен.

Как изменилась стоимость аренды квартир во Львове

Сейчас средние цены на аренду во Львове таковы:

1-комнатные — 15 600 гривен, что на 4,6% больше, чем в декабре;

2-комнатные — 16 000 гривен, что на 2,9% больше, чем в декабре;

3-комнатные — 17 000 гривен, что на 1% меньше, чем в декабре.

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«Аренда бьет новые рекорды в безопасных регионах из-за внутренней миграции. Спрос на аренду не перестает расти, что указывает на миграционные процессы в Украине. Август 2023 года был рекордным по интересу к аренде квартир за всю историю наблюдений. Несомненными лидерами здесь являются Львов и Ужгород», — говорит эксперт по недвижимости ЛУН Денис Судилковский.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения цены были намного ниже. К примеру, в декабре 2021 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составила 9 000 гривен.

Справка Finance.ua:

цены на аренду квартир в Украине существенно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость значительно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько уменьшились;

больше всего за 2023 год выросли цены на аренду 1-комнатных квартир в Житомире — на 60%. По состоянию на декабрь 2023 года снимать «однушку» в месяц в этом городе стоит 8 000 грн. Детальнее о ценах на аренду однушек в Украине читайте здесь.

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Телеканал 24 По материалам:

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