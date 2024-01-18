В Киеве подорожала аренда квартир (инфографика) — Finance.ua

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В Киеве подорожала аренда квартир (инфографика)

Недвижимость
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В Киеве подорожала аренда квартир (инфографика)
В Киеве подорожала аренда квартир (инфографика)
Мадиана стоимости аренды двухкомнатных квартир в Киеве увеличилась на 6%.
Об этом свидетельствуют данные статистики приложения поиска аренды квартир Bird.
«Неработающее метро в Голосеевском районе столицы не повлияло на стоимость аренды квартир в той части города. Цены стабилизировались после традиционно низкого сезона в ноябре, немного подросли и остаются на одном стабильном уровне уже несколько недель», — сказано в сообщении.
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По словам риелторов, рынок аренды в Киеве действительно работает стабильно в последний год, без влияния обстрелов, снегопадов, заморозков, если проверять статистику средней стоимости квартиры на рынке и объективно подбирать цену перед сдачей собственной квартиры — спрос позволяет сдать ее в течение недели.

Медиана стоимости аренды в Киеве:

  • 1-комнатные — 13 000 грн, что на 1,5% больше, чем в декабре;
  • 2-комнатные — 18 000 грн, что на 10,5% больше, чем в декабре;
  • 3-комнатные — 30 000 грн, что на 4,5% больше, чем в декабре.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird

Средняя цена аренды в Киеве в разных районах города

1-комнатные квартиры:

  • Печерский — 26 800 грн;
  • Шевченковский — 17 000 грн;
  • Голосеевский — 15 000 грн;
  • Подольский — 14 000 грн;
  • Дарницкий — 12 000 грн;
  • Оболонский — 12 000 грн;
  • Соломенский — 12 000 грн;
  • Днепровский — 10 300 грн;
  • Святошинский — 10 000 грн;
  • Деснянский — 7400 грн.
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2-комнатные квартиры:

  • Печерский — 38 300 грн;
  • Шевченковский — 21 100 грн;
  • Голосеевский — 20 000 грн;
  • Дарницкий — 15 000 грн;
  • Подольский — 15 000 грн;
  • Соломенский — 15 000 грн;
  • Оболонский — 14 800 грн;
  • Святошинский — 12 000 грн;
  • Днепровский — 11 000 грн;
  • Деснянский — 9000 грн.
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3-комнатные квартиры:

  • Печерский — 57 500 грн;
  • Шевченковский — 38 300 грн;
  • Подольский — 27 000 грн;
  • Голосеевский — 26 800 грн;
  • Соломенский — 22 000 грн;
  • Днепровский — 19 900 грн;
  • Дарницкий — 19 300 грн;
  • Оболонский — 18 000 грн;
  • Святошинский — 14 000 грн;
  • Деснянский — 12 000 грн.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird
Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).
На первом месте по стоимости аренды — Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12 731 гривны. Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 7,4% до 11 789 гривен.
Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 13 651 грн за 1-комнатную квартиру, 16 369 грн — за 2-комнатную и 22 479 грн — за 3-комнатную квартиру в столице. При этом, как можно увидеть на графике ниже, после новогодних праздников, стоимость аренды квартир в Киеве начала постепенно расти.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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