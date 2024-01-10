Рынок аренды в 2024 году: когда возрастут цены и какое жилье чаще всего будут снимать украинцы — Finance.ua

Рынок аренды в 2024 году: когда возрастут цены и какое жилье чаще всего будут снимать украинцы Сегодня 16:02 — Недвижимость

Рынок аренды в 2024 году: когда возрастут цены и какое жилье чаще всего будут снимать украинцы

Нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится совсем скоро. Снимать жилье станет дороже в период двух сезонов. Причем украинцы будут искать квартиры по определенным критериям. Прошлогодние тенденции в предпочтениях арендаторов сохранятся и в 2024-м.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Она прогнозирует, что нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится в период большей активности арендаторов. В частности, снять квартиру станет дороже с завершением отопительного сезона и очередной тревожной зимы из-за возможного энергетического террора со стороны россиян.

То есть цены прогнозируемо вырастут весной 2024 года. Также повышение средней арендной стоимости возможно в период «высокого сезона».

«Вполне вероятно, что в 2024 году при условии, что ситуация не ухудшится, будет сохраняться тенденция к возобновлению высокого сезона, поэтому в августе-сентябре и частично в октябре будет расти стоимость аренды в городах-миллионниках из-за начала бизнес-сезона и учебного процесса», — считает Виктория Берещак.

Средний рост цен на аренду в Киеве и городах-хабах возможен в пределах 10−15% в зависимости от уровня спроса, а также от уровня реальной инфляции.

Что касается критериев выбора жилья, то украинцы в дальнейшем охотно будут снимать квартиры со 2-го по 7 этаж, подальше от энергетических, критических или военных объектов. Кроме того, в этом году сохранится тенденция на более активное арендование двух- и трехкомнатных квартир.

Справка Finance.ua:

аналитики OLX Недвижимости проанализировали цены на посуточную аренду однокомнатного жилья в населенных пунктах, наиболее популярных для семейных поездок. В частности, наиболее посещаемым городом для отдыха зимой стал Львов;

украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил ситуацию на рынке аренды недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год. На декабрь 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 16 425 грн, а в области — 9 293 грн.



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Телеканал 24 По материалам:

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