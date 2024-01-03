Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир — Finance.ua

Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир Сегодня 10:14 — Недвижимость

Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир

Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил ситуацию на рынке аренды недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год.

Динамика предложения

Наибольший скачок количества объявлений аренды за год зафиксирован в октябре — 24%. В июле наблюдалось наименьшее количество объявлений.

Инфографика: Dim. Ria

В целом по состоянию на декабрь 2023 года к декабрю 2022 года количество объявлений уменьшилось почти во всех областях, но в Черниговской на Харьковской областях оно увеличилось на 100% и на 36% соответственно.

Цены

На декабрь 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице 16 425 грн, а в области — 9 293 грн.

Инфографика: Dim. Ria

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру можно в Деснянском районе — за 7 286 грн, а также в Святошинском — 9 861 грн. Самые дорогие однокомнатные квартиры в Печерском районе — 16 325 грн.

По сравнению с январем 2023 года стоимость жилья в Киеве выросла на 48%.

Аналитики определили, что за год в Волынской области средняя цена однокомнатного жилья выросла на 70%, а в Черновицкой и Кировоградской областях упала на 9% и 10%.

Инфографика: Dim. Ria

Так, по состоянию на декабрь 2023 года самая дешевая средняя стоимость аренды однокомнатных квартир была в:

Херсонской области — 2 800 грн;

Сумской — 4 527 грн;

Черновицкой — 5 240 грн.

Самые высокие средние цены в:

в Киеве — 16 425 грн;

Львовская область — 14 445 грн;

Днепропетровская — 13 420 грн.

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