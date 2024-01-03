Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир — Finance.ua
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Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир

Недвижимость
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Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир
Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на аренду квартир
Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил ситуацию на рынке аренды недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год.
Динамика предложения
Наибольший скачок количества объявлений аренды за год зафиксирован в октябре — 24%. В июле наблюдалось наименьшее количество объявлений.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
В целом по состоянию на декабрь 2023 года к декабрю 2022 года количество объявлений уменьшилось почти во всех областях, но в Черниговской на Харьковской областях оно увеличилось на 100% и на 36% соответственно.
Цены
На декабрь 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице 16 425 грн, а в области — 9 293 грн.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру можно в Деснянском районе — за 7 286 грн, а также в Святошинском — 9 861 грн. Самые дорогие однокомнатные квартиры в Печерском районе — 16 325 грн.
По сравнению с январем 2023 года стоимость жилья в Киеве выросла на 48%.
Аналитики определили, что за год в Волынской области средняя цена однокомнатного жилья выросла на 70%, а в Черновицкой и Кировоградской областях упала на 9% и 10%.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Так, по состоянию на декабрь 2023 года самая дешевая средняя стоимость аренды однокомнатных квартир была в:
  • Херсонской области — 2 800 грн;
  • Сумской — 4 527 грн;
  • Черновицкой — 5 240 грн.
Самые высокие средние цены в:
  • в Киеве — 16 425 грн;
  • Львовская область — 14 445 грн;
  • Днепропетровская — 13 420 грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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