Как изменятся цены на аренду квартир в Голосеевском районе из-за ремонта метро — прогноз ЛУН Сегодня 12:02 — Недвижимость

Как изменятся цены на аренду квартир в Голосеевском районе из-за ремонта метро — прогноз ЛУН

Закрытие столичного метрополитена на участке «Теремки» — «Демеевская» на ремонт приведет к падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе, однако снижение цен вряд ли будет существенным и долгосрочным.

Об этом рассказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Chief brand and Business officer ЛУН Денис Судилковский.

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«В краткосрочной перспективе те, кто сейчас ищет квартиру в аренду, будут меньше принимать во внимание этот район. Падение спроса может привести к снижению цен на аренду, однако вряд ли существенно и надолго», — говорит Судилковский.

Он подчеркнул, что Голосеевский район — один из самых густонаселенных в столице, и прекращение работы метро повлечет за собой существенное увеличение пробок в районе.

По словам Судилковского, в краткосрочной перспективе остановка работы метро определенным образом повлияет на спрос и цены аренды, однако в долгосрочной — полгода ремонтных работ скажутся на ценах несущественно и после возобновления работы метрополитена цены вернутся.

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Напомним, движение поездов между станциями «Теремки» — «Демеевская» остановили в пятницу из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей.

Восстановительные работы на аварийном участке, по предварительным данным, могут продолжаться до шести месяцев, выполнять их будут на поверхности.

По данным КГГА, 77 автобусов и 20 троллейбусов перевозят пассажиров по маршрутам № 2-М и № 43-К, которые дублируют движение по закрытому участку «синей» ветки метро

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