Киевский метрополитен набирает новых сотрудников: кого ищут и сколько платят — Finance.ua

Киевский метрополитен набирает новых сотрудников: кого ищут и сколько платят Сегодня 10:04 — Личные финансы

Киевский метрополитен набирает новых сотрудников: кого ищут и сколько платят

КП «Киевский метрополитен» объявил набор в техническую школу предприятия на курсы машиниста электропоезда.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Подготовка будущих машинистов начнется 22 января 2024 и продлится 26−28 недель. Образовательная программа состоит из двух частей — теоретической и практической, по завершении которых необходимо успешно пройти квалификационную аттестацию. Заработная плата во время учебы составит ориентировочно 7 000 гривен в месяц.

Требования к работнику:

кандидат/кандидатка от 18 лет;

отличное здоровье, которое проверят врачи во время медосмотра, и положительное заключение о профессиональной пригодности;

образование профессионально-техническое, неполное высшее или высшее.

Условия от предприятия:

официальное трудоустройство;

социальный пакет;

возможность дополнительного обучения;

посменный график работы.

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Машинист электропоезда имеет доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы и праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:

без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) — 29 628 грн;

ІІІ класс — 31 282 грн;

ІІ класс — 34 385 грн;

I класс — 38 519 грн.

Для того чтобы получить или повысить класс квалификации, необходимо проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах.

Справка Finance.ua:

с начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет 14 тыс. гривен;

НБУ ожидает, что в последующие годы зарплаты украинцев будут расти как в номинальном, так и реальном измерениях;

По данным ПФУ, за последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.



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