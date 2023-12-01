Киевский метрополитен набирает новых сотрудников: кого ищут и сколько платят — Finance.ua

Киевский метрополитен набирает новых сотрудников: кого ищут и сколько платят
КП «Киевский метрополитен» объявил набор в техническую школу предприятия на курсы машиниста электропоезда.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Подготовка будущих машинистов начнется 22 января 2024 и продлится 26−28 недель. Образовательная программа состоит из двух частей — теоретической и практической, по завершении которых необходимо успешно пройти квалификационную аттестацию. Заработная плата во время учебы составит ориентировочно 7 000 гривен в месяц.
Требования к работнику:
- кандидат/кандидатка от 18 лет;
- отличное здоровье, которое проверят врачи во время медосмотра, и положительное заключение о профессиональной пригодности;
- образование профессионально-техническое, неполное высшее или высшее.
Условия от предприятия:
- официальное трудоустройство;
- социальный пакет;
- возможность дополнительного обучения;
- посменный график работы.
Машинист электропоезда имеет доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы и праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:
- без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) — 29 628 грн;
- ІІІ класс — 31 282 грн;
- ІІ класс — 34 385 грн;
- I класс — 38 519 грн.
Для того чтобы получить или повысить класс квалификации, необходимо проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах.
Справка Finance.ua:
- с начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет 14 тыс. гривен;
- НБУ ожидает, что в последующие годы зарплаты украинцев будут расти как в номинальном, так и реальном измерениях;
- По данным ПФУ, за последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.
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