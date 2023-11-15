Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка — Finance.ua

Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка Сегодня 17:03 — Личные финансы

Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка

Украинские беженцы в Польше восполнили пробелы на рынке труда. Польские работодатели пытаются привлечь украинцев повышением ставок и улучшением условий проживания.

Какие вакансии и зарплаты в Польше предлагают украинцам без знания языка — рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

За работников из Украины конкурируют

Украинские беженцы продолжают уезжать из Польши. По данным Евростата, в сентябре из этой страны выехали около 1900 украинцев, в августе — 10 530 человек. Некоторые переезжают в другие страны Европы в поисках работы с более высокой зарплатой.

В связи с оттоком людей польские работодатели требуют от правительства срочно принять поправку о продлении легального пребывания, льгот и ​​работы украинских беженцев в Польше еще на год. Из-за юридической неопределенности в компаниях сложилась напряженная ситуация.

На рынке труда Польши во многих областях не хватает рабочих рук, поэтому работодатели пытаются нанимать иностранцев.

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«Польские работодатели очень конкурируют между собой за работников из Украины. В то же время мы заметили, что украинцы становятся более требовательными к поиску работы. Это связано с намерениями украинцев относительно продолжительного пребывания в Польше», — рассказывает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Украинцы сейчас ищут в Польше хорошие условия труда в среднем от 6 до 12 месяцев. Хотя до войны многие интересовались сезонными работами.

«Поэтому работодатели пытаются поднимать ставки и улучшать условия проживания, если это предусмотрено контрактом», — отмечает она.

Обычно трудовые мигранты детей с собой в Польшу не берут, а беженцы уже обосновались в стране, поэтому особые жилищные условия в компаниях создаются нечасто.

Какие вакансии и зарплаты предлагают без знания языка

Работа в Польше оплачивается почасово, поэтому работники сами выбирают, сколько работать.

«В среднем оплата — от 16 злотых (165 грн.) до 30 злотых (275 грн.) в час. На низкоквалифицированной работе можно заработать от 700 до 1200 долларов в месяц», — говорит Анна Джоболда.

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Среди украинцев популярны такие вакансии: производство мясной и рыбной продукции, работа в гостиницах и на кухне.

Также в список вакансий, которые чаще всего выбирают работники без опыта и знания языка, входят следующие:

в пекарнях;

в заведениях питания;

на складах;

на производствах замораживания овощей и фруктов;

на производствах компонентов электронной техники;

на изготовлении строительных материалов.

В частности, есть такие актуальные предложения работы без знания языка: работник на складе одежды в Жешуве — 900−1350 долларов (19 злотых в час), работник на упаковке мясной продукции в Млаве — 900−1500 долларов (19 злотых в час), швея в городе Верушув — 900 долларов (16 злотых в час), рабочий на производство закусок в городе Слупск — от 1010 долларов (18,5 злотых в час).

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