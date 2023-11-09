Сколько украинцев работает в Польше: рекордный показатель в истории — Finance.ua

Сколько украинцев работает в Польше: рекордный показатель в истории Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько украинцев работает в Польше: рекордный показатель в истории

В Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев — 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев — подсчитали в Управлении социального страхования (ZUS).

Взносы от работающих иностранцев помогают выплачивать пенсии нынешним пенсионерам, сообщает yavp.pl

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Число официально трудоустроенных иностранцев в Польше к концу сентября составило 1,125 тысяч человек. Это рекордный показатель истории Польши.

Большинство из этих работников платили взносы в ZUS в крупных городах: Белостоке, Варшаве, Вроцлаве, Гданьске, Кракове, Лодзе, Познани, Щецине.

Количество украинцев в системе социального страхования Польши в октябре составило около 750 тысяч. За прошлый месяц их увеличилось на 7,5 тысячи человек.

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Эксперты отмечают, что Польше нужно еще больше иностранных работников. Взносы, которые они уплачивают в систему социального страхования, влияют на поступление в пенсионный фонд и стабильность выплаты пенсий.

«Доходы FUS (пенсионный фонд в Польше) за январь-сентябрь 2023 года составили 267,5 млрд злотых. Крупнейшим источником были взносы на социальное страхование, сумма которых составила 227,2 млрд злотых, то есть 77% плана, и выросла на 16,1% к аналогичному периоду 2022 года», — отметим в ZUS.

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