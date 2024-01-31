Как изменились цены на квартиры в разных регионах Украины — аналитика ЛУН Сегодня 16:00 — Недвижимость

Как изменились цены на квартиры в разных регионах Украины — аналитика ЛУН

Рынок недвижимости в продажах стабилен последние несколько месяцев. Цены в январе колеблются в разрезе не больше 1%.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков ЛУН

Что оживляет рынок недвижимости

«єВідновлення». Аналитики отметили, что за первый месяц работы программы «єВідновлення» украинцы потратили один миллиард гривен на ремонт разрушенных домов по данной программе.

«єОселя». Относительно ипотечной государственной программы — с начала работы «єОселя» кредиты на собственное жилье уже оформили 6 916 украинских семей на общую сумму более 10,4 миллиарда гривен. Большинство из них — военнослужащие ВСУ по контракту и силовики.

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Также со вчерашнего дня можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы. Более того, расширен выбор жилья для ветеранов — им теперь доступны квартиры и частные дома, которым не более 10 лет для Киева и областных центров, для других населенных пунктов ограничений по дате ввода в эксплуатацию нет.

«Государственные программы льготной ипотеки „єОселя“ и выдача сертификатов за разрушенное жилье — оживляют рынок недвижимости. Вместе со стабильной экономической ситуацией в 2023 году и прогнозом роста экономики в этом году, можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на приобретение жилья в Украине», — считает Денис Судилковский, директор по развитию бизнеса и бренда ЛУН.

Жилье на вторичном рынке

В январе однокомнатная квартира на вторичке в Киеве в среднем обойдется в 128 000 $ в Печерском районе и 42 000 $ в Деснянском.

Инфографика: ЛУН

Цены на вторичке показали незначительные изменения с начала 2024 г. в Киеве, Одессе, Днепре и Львове.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе в январе — 39 900 $, в Днепре — 39 000 $ и 60 000 $ во Львове.

Инфографика: ЛУН

В Ивано-Франковске цены на вторичном рынке показали прирост до 1000 $ (+2%) с прошлого месяца. И теперь составляют 33 800 $ за однокомнатную и 48 500 $ и 63 900 $ за двух- и трехкомнатную соответственно.

Жилье на первичном рынке

Цены на первичке в неприфронтовых регионах растут. Цена на первичке в Киеве в январе составила 49 200 грн за м 2 , что на 1 200 грн больше, чем в декабре. В продаже в январе находятся 180 жилых комплексов.

Инфографика: ЛУН

В Киевской области средняя цена за квадрат — 34 800 грн (+800грн).

Во Львове цена почти такая же, как в Киеве — 48 600 грн. В области цена за м 2 выросла на 900 грн с декабря и составляет 36 300 грн. В Одессе метр стоит 36 700 грн.

Инфографика: ЛУН

Напомним, по данным M2bomber, в столице подешевели квартиры в новостройках: с января 2022 по январь 2023 цены упали почти на 5 000 грн: со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

Ранее украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год. Так, в 2023 году наибольший рост цены в новостройке зафиксирован в Ивано-Франковской области — 79,4%. В Кировоградской области цена выросла на 47,5%. В столице стоимость квартиры выросла на 18,5%, а в области — на 12%.

Спрос на вторичную недвижимость вырос, и наиболее существенные изменения в предложении зафиксированы в Киевской области. Падение количества объявлений наблюдается только в Сумской области — на 45%. В декабре средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 88 685 долларов США. К январю 2023 г. эта цена выросла на 13%.

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