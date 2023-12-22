Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: где оживляется спрос — Finance.ua

Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: где оживляется спрос Сегодня 17:05 — Недвижимость

Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: где оживляется спрос

Рынок недвижимости медленно восстанавливается — спрос оживляется прежде всего на готовое жилье. При этом вырос спрос на аренду, также значительно выросли объемы льготной ипотеки.

Об этом во время презентации отчета о финансовой стабильности заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

«Рынок недвижимости медленно восстанавливается, но положительные тенденции сейчас свойственны только вторичке. То есть, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье. Растет количество сделок, но остается значительно ниже, чем показатели до полномасштабного вторжения», — заявила Дадашова.

По ее словам, из-за имеющегося спроса на вторичном рынке цены там поддерживаются на текущих уровнях, даже незначительно растут.

«Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды — вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это все привело к тому, что показатель, указывающий на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к цен аренды, вернулось к своему долгосрочно среднему уровню», — добавила она.

По словам Дадашовой, это указывает на определенную балансировку и стабилизацию этого сегмента.

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В то же время, первичный рынок, по ее словам, остается в достаточно затруднительном состоянии — спрос подавлен, инвестиционного спроса также почти нет. Риски — как в плане безопасности, так и финансовые для строительной отрасли — достаточно существенны.

Ожидать в ближайшей перспективе динамичного восстановления этого сектора не приходится, подчеркнула Дадашова.

При этом объемы льготной ипотеки значительно выросли. Так, несубсидированная ипотека сейчас почти отсутствует, займы на покупку жилья предоставляются только по программе «єОселя».

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«Получение кредитов от банков Укрфинжильем — оператором программы — во второй половине года активизировало кредитование. В ноябре объем выданных по программе кредитов почти вдвое превысил объем всех ипотек за полный 2021 год. Всего в портфеле „єОселя“ уже более 5,5 тысячи кредитов объемом больше 8 млрд грн. Это уже более половины совокупного ипотечного портфеля банков», — говорится в отчете.

В региональном разрезе лидер ипотечного кредитования — Киевская область, где с начала года было выдано чуть более четверти общего объема льготных кредитов. Киев — на втором месте, добавляют в НБУ.

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Почти все кредиты предоставляются на покупку готового жилья: две трети — жилье на вторичном рынке, треть — на готовое жилье, приобретенное у застройщика. Займы на недостроенное жилье можно получить исключительно в аккредитованных жилых комплексах, отвечающих всем требованиям законодательства.

Количество аккредитованных комплексов медленно растет, к началу декабря таких объектов уже 21. Однако займы на строящееся жилье составляют менее 1 процента от выданных по «єОселя» ипотек. Признаков восстановления несубсидированной ипотеки пока нет. Низкий спрос, высокие процентные ставки и стоимость жилья ограничивают развитие этого сегмента, резюмирует Нацбанк.

Економічна Правда По материалам:

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