Банки снизили ставки по ипотеке — Finance.ua

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Банки снизили ставки по ипотеке

Кредит&Депозит
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Банки снизили ставки по ипотеке
Банки снизили ставки по ипотеке
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
«Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в сентябре по сравнению с августом вырос на 33,7%, а количество — на 29,9%. Движущей силой ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“» , — сказано в сообщении.
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Банки Украины в сентябре 2023 года выдали 813 ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд грн. О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали пять банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Где ипотечных кредитов выдали больше всего

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдали:
  • в Киеве и Киевской области — 398 договоров на общую сумму 662,4 млн грн (55% от общего объема);
  • Львовской области (41 договор на 66,8 млн грн);
  • Ивано-Франковской области (42 на 54,8 млн грн);
  • Волынская обл. (37 на 51 млн грн)
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
В ходе опроса в октябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили громады;
  • ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе єОселя 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

Изменения в программе єОселя: кто и какое жилье может приобрести

По материалам:
Finance.ua
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