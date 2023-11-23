Банки снизили ставки по ипотеке — Finance.ua

Банки снизили ставки по ипотеке Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Банки снизили ставки по ипотеке

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

«Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в сентябре по сравнению с августом вырос на 33,7%, а количество — на 29,9%. Движущей силой ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“» , — сказано в сообщении.

Банки Украины в сентябре 2023 года выдали 813 ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд грн. О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали пять банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Где ипотечных кредитов выдали больше всего

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдали:

в Киеве и Киевской области — 398 договоров на общую сумму 662,4 млн грн (55% от общего объема);

Львовской области (41 договор на 66,8 млн грн);

Ивано-Франковской области (42 на 54,8 млн грн);

Волынская обл. (37 на 51 млн грн)

Инфографика: НБУ

В ходе опроса в октябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Справка Finance.ua:

Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили громады;

ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе єОселя 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

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