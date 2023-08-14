Іпотека для молоді: перший внесок 20% за молодих українців можуть сплачувати громади — Finance.ua

Іпотека для молоді: перший внесок 20% за молодих українців можуть сплачувати громади Сьогодні 11:12 — Кредит&Депозит

Іпотека для молоді: перший внесок 20% за молодих українців можуть сплачувати громади

Допомога громад у виплаті першого внеску за іпотеку на житло стимулюватиме повернення молоді з-за кордону.

Про це перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко сказала під час Українського молодіжного форуму: відновлення в єдності.

«Нам дуже важливо, щоб громади спрямовували бюджети або на оборону, або на необхідні програми підтримки. Я наполягаю, що за наявної іпотечної програми, якщо у вас немає коштів зробити перший внесок, нехай би громади коштом місцевого бюджету надали можливість для молоді зробити цей першочерговий внесок. Також ми усвідомлюємо всю складність для вимушених переселенців, у яких інколи немає документів, а не те щоб дати 20% як аванс. Тому ми просимо громади долучитися», — сказала Свириденко.

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Віцепрем'єр зауважила, що відомство працює з громадами з цього питання. Зокрема, наступного тижня запланована розмова з Асоціацією міст. За її словами, допомога зі внеском у 20% за іпотеки на житло під 7%, що є «дуже низькою ставкою», стимулюватиме повернення молоді з-за кордону.

«Більшість молоді навряд чи зможе придбати власне житло в перспективі за кордоном, на відміну від України, де іпотеку дають на 10 років під 7% річних», — зауважила вона.

Свириденко також нагадала, що Україна надає гранти на відкриття чи розвиток бізнесу, можливості для перекваліфікації. Вона закликала молодь користуватися цими можливостями.

Довідка Finance.ua:

порівняно з минулим роком, ринок нерухомості в Україні відновлюється. І хоча довоєнного рівня ще не вдалось досягти, спостерігається тенденція на покращення ситуації. Станом на липень 2023 року, найбільша кількість пропозицій з продажу вторинної нерухомості у столиці — 23 717, медіанна вартість — 3,8 млн грн;

Dim. Ria проаналізував ціни та кількість пропозицій на новобудови та вторинний ринок нерухомості. Станом на липень, найвища середня вартість за м² у столиці складає 57 059 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а найнижча ціна за м² наразі у Хмельницькій області - 23 625 грн;

станом на липень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці - 19 359 грн, а в області - 8 537 грн.

Укрінформ За матеріалами:

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