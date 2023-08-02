Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя — Finance.ua
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Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя

Особисті фінанси
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Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя
Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя
Щомісячна виплата на середню однокімнатну квартиру за розширеною програмою єОселя 7% в Києві в середньому становитиме 16 000 грн на місяць, у Львові — 17 000 грн, в Дніпрі — 12 000 грн, в Одесі — 10 000 грн, а в Івано-Франківську — 6000 грн.
Про це свідчить аналітика ЛУН.
Згідно з даними дослідження, у Києві — 7% квартир виставлених на продаж підпадають під розширену програму єОселя, у Львові та Івано-Франківську — 2%, в Дніпрі — 1%, а в Одесі лише 0.4% квартир.

Скільки продається житла, що збудоване не більше 3 років тому

За даними ЛУН, найбільше квартир, виставлених на продаж сьогодні на вторинці, що збудовані не більше 3 років тому в Києві - 7%, і не більше 10 років тому — 22%.
У Львові таких квартир віком до 3 років включно на вторинці сьогодні продається лише 2%, а от з віком до 10 років — вже цілих 10%
В Дніпрі молодих квартир — 1%, а віком до 10 років — 11% від всіх виставлених на продаж.
Одеса квартир молодших за 3 роки сьогодні виставила на продаж лише 0.4%, а от 10-річних вже цілих 9%.
Івано-Франківськ має 2% квартир молодших за 3 роки і 9% молодших за 10, у той час як Хмельницький має лише 0.2% молодих та 2% десятирічних квартир.
Цікаво, що в Харкові ці числа будуть 1% та 11% за 3- та 10-річне житло.

Що може собі дозволити середньостатистична родина з щомісячним внеском 10 000 грн протягом 20 максимально дозволених років кредиту?

На вторинці з мінімальним першим внеском 20% від повної вартості квартири та щомісячним платежем в 10.000 грн у будинку не старше 3 років в Києві можна претендувати на житло без ремонту на околицях Академмістечка чи Троєщини.
А з щомісячним платежем у 20.000 грн це вже буде невеличка однокімнатна на правому березі, з ремонтом, у 2−3 зупинках громадським транспортом від метро.
У Львові ситуація подібна до столиці. За 10 тисяч гривень щомісячного внеску можна претендувати на квартиру без ремонту у вже зданому будинку. Варіанти з ремонтом починаються в середньому від 16 тисяч грн, то ж для багатокімнатної квартири треба або збільшувати суму першого внеску (понад 20%), або щомісячний платіж.
У той час як в Одесі з виплатою у 10.000 грн щомісяця вже можна обирати житло серед однокімнатних з сучасним ремонтом, а за 20.000 грн — вже є варіанти на декілька кімнат.

Який середній розмір щомісячних виплат по програмі єОселя?

Аналітики ЛУН порахували, що при мінімальному першому внеску 20% середня щомісячна виплата за програмою єОселя (7% річних) за 1-кімнатну в Києві становитиме 16 000 грн, за двокімнатну — приблизно 27 000 грн, трикімнатну — 36 000 грн щомісяця.
У Львові це буде 17 000 грн в середньому за 1-кімнатну, дві кімнати вже приблизно 23 000 грн, трикімнатну — в районі 24 000 грн за програмою 7% річних.
В Одесі за одну кімнату доведеться сплачувати в середньому 10 000 гривень, 2-к — 17 000, 3к — 25 000.
В Дніпрі 1к — 12 000 грн, 2к — 16 000 грн, 3к — 26 000 грн.
Івано-Франківськ: 1к — лише 6 000 грн щомісяця за однокімнатну в середньому, 2к — 8 000 грн, а за 3-кімнатну 10 000 гривень щомісяця.

Наскільки вигідна державна пільгова програма

«За всі роки існування іпотеки в Україні не було таких вигідних умов на придбання житла. Реальна відсоткова ставка у 7% плюс страхові платежі, навіть при розширенні програми відчутно менша за облікову ставку нацбанку (22%) та менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%). Перекладаючи з мови фінансів, можна сказати, що в рамках пільгової іпотеки держава навіть доплачує вам, щоб ви могли придбати житло. І дійсно, програма в першу чергу направлена на тих, хто іншим шляхом не зможе придбати нерухомість в Україні», — каже маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

Довідка Finance.ua:

З 1 серпня 2023 року в Україні нові групи населення можуть скористатись пільговою іпотекою єОселя. До військовослужбовців, медиків, науковців та вчителів доєднались ще й наступні категорії:
  • ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або її площа менша, ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи та +21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї.
Ключова відмінність саме для нових груп:
  • іпотека 7% річних (для попередніх груп 3%);
  • вік будинку не старше 3 років (було до 10 років), або той, що будується (тут без змін)
При купівлі на первинці від забудовника — додаткових вимог до будинків немає.
За матеріалами:
Finance.ua
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