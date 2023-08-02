Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя — Finance.ua

Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Скільки доведеться платити щомісяця за власну квартиру за розширеною пільговою іпотекою єОселя

Щомісячна виплата на середню однокімнатну квартиру за розширеною програмою єОселя 7% в Києві в середньому становитиме 16 000 грн на місяць, у Львові — 17 000 грн, в Дніпрі — 12 000 грн, в Одесі — 10 000 грн, а в Івано-Франківську — 6000 грн.

Про це свідчить аналітика ЛУН

Згідно з даними дослідження, у Києві — 7% квартир виставлених на продаж підпадають під розширену програму єОселя, у Львові та Івано-Франківську — 2%, в Дніпрі — 1%, а в Одесі лише 0.4% квартир.

Скільки продається житла, що збудоване не більше 3 років тому

За даними ЛУН, найбільше квартир, виставлених на продаж сьогодні на вторинці, що збудовані не більше 3 років тому в Києві - 7%, і не більше 10 років тому — 22%.

У Львові таких квартир віком до 3 років включно на вторинці сьогодні продається лише 2%, а от з віком до 10 років — вже цілих 10%

В Дніпрі молодих квартир — 1%, а віком до 10 років — 11% від всіх виставлених на продаж.

Одеса квартир молодших за 3 роки сьогодні виставила на продаж лише 0.4%, а от 10-річних вже цілих 9%.

Івано-Франківськ має 2% квартир молодших за 3 роки і 9% молодших за 10, у той час як Хмельницький має лише 0.2% молодих та 2% десятирічних квартир.

Цікаво, що в Харкові ці числа будуть 1% та 11% за 3- та 10-річне житло.

Що може собі дозволити середньостатистична родина з щомісячним внеском 10 000 грн протягом 20 максимально дозволених років кредиту?

На вторинці з мінімальним першим внеском 20% від повної вартості квартири та щомісячним платежем в 10.000 грн у будинку не старше 3 років в Києві можна претендувати на житло без ремонту на околицях Академмістечка чи Троєщини.

А з щомісячним платежем у 20.000 грн це вже буде невеличка однокімнатна на правому березі, з ремонтом, у 2−3 зупинках громадським транспортом від метро.

У Львові ситуація подібна до столиці. За 10 тисяч гривень щомісячного внеску можна претендувати на квартиру без ремонту у вже зданому будинку. Варіанти з ремонтом починаються в середньому від 16 тисяч грн, то ж для багатокімнатної квартири треба або збільшувати суму першого внеску (понад 20%), або щомісячний платіж.

У той час як в Одесі з виплатою у 10.000 грн щомісяця вже можна обирати житло серед однокімнатних з сучасним ремонтом, а за 20.000 грн — вже є варіанти на декілька кімнат.

Який середній розмір щомісячних виплат по програмі єОселя?

Аналітики ЛУН порахували, що при мінімальному першому внеску 20% середня щомісячна виплата за програмою єОселя (7% річних) за 1-кімнатну в Києві становитиме 16 000 грн, за двокімнатну — приблизно 27 000 грн, трикімнатну — 36 000 грн щомісяця.

У Львові це буде 17 000 грн в середньому за 1-кімнатну, дві кімнати вже приблизно 23 000 грн, трикімнатну — в районі 24 000 грн за програмою 7% річних.

В Одесі за одну кімнату доведеться сплачувати в середньому 10 000 гривень, 2-к — 17 000, 3к — 25 000.

В Дніпрі 1к — 12 000 грн, 2к — 16 000 грн, 3к — 26 000 грн.

Івано-Франківськ: 1к — лише 6 000 грн щомісяця за однокімнатну в середньому, 2к — 8 000 грн, а за 3-кімнатну 10 000 гривень щомісяця.

Наскільки вигідна державна пільгова програма

«За всі роки існування іпотеки в Україні не було таких вигідних умов на придбання житла. Реальна відсоткова ставка у 7% плюс страхові платежі, навіть при розширенні програми відчутно менша за облікову ставку нацбанку (22%) та менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%). Перекладаючи з мови фінансів, можна сказати, що в рамках пільгової іпотеки держава навіть доплачує вам, щоб ви могли придбати житло. І дійсно, програма в першу чергу направлена на тих, хто іншим шляхом не зможе придбати нерухомість в Україні», — каже маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

Довідка Finance.ua:

З 1 серпня 2023 року в Україні нові групи населення можуть скористатись пільговою іпотекою єОселя. До військовослужбовців, медиків, науковців та вчителів доєднались ще й наступні категорії:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або її площа менша, ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи та +21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї.

Ключова відмінність саме для нових груп:

іпотека 7% річних (для попередніх груп 3%);

вік будинку не старше 3 років (було до 10 років), або той, що будується (тут без змін)

При купівлі на первинці від забудовника — додаткових вимог до будинків немає.

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