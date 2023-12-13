На рынке ипотеки появились новые регионы-лидеры — Finance.ua

На рынке ипотеки появились новые регионы-лидеры Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

На рынке ипотеки появились новые регионы-лидеры

Географическая структура спроса на ипотеку остается гибкой во время войны.

Об этом говорится в обзоре рынка в ежегодном рейтинге «25 ведущих банков Украины».

«Лидер по количеству выданных кредитов не изменился — столичный регион почти из 50% всех предоставленных кредитов по госпрограмме. А вот на второе и третье места по объему выданных кредитов вышли Волынская и Ровенская области, которые потеснили Львовскую и Одесскую, — говорит начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Заместитель председателя правления Ощадбанка , ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн рассказал, что в рамках «єОселя» они получают больше всего запросов от украинцев в Киеве и области, в Ровенской, Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. «Ощад первым возобновил кредитование в прифронтовых городах — Харькове, Запорожье, Николаеве», — отметил Антон Тютюн.

Согласно исследованию «25 ведущих банков Украины», банки были готовы кредитовать покупку жилья до 3−10 млн грн. «єОселя» смогла уменьшить средние ставки на рынке. Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке стоили около 8% годовых, а на первичном рынке ставка упала с 27% до 8,2%. Это произошло именно после того, как программу «єОселя» летом распространили на первичный рынок.

Однако 98,6% ипотеки в этом году выдано на вторичном рынке и только 1,4% - на первичном по сравнению с довоенными 11,5%. «Программа „єОселя“ существенно изменила рынок ипотечного кредитования, но не привела к полной остановке рыночных кредитных программ банков, ведь государственная программа имеет немало ограничений и запретов», — говорит Дмитрий Замотаев.

«Сейчас работаем не только по государственной программе, но и по своим ипотечным программам. В ближайших планах кредитовать застройщиков для активного кредитования на первичном рынке недвижимости. Сейчас у нас в работе объекты строительства по всей Украине», — поделился планами Антон Тютюн.

Если до войны до 22 банков выдавали ипотечные кредиты, то по состоянию на август — только 5−6 банков. Почти все они являются участниками «єОселя»: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, банк «Глобус», Скай Банк. В октябре начал кредитовать шестой участник программы — Укрэксимбанк, а в ноябре к программе присоединился Сенс Банк. Кредиты только на рыночных условиях выдавал Правэкс Банк.

За более года действия программы «єОселя» банки выдали ипотечных кредитов на 7,3 млрд грн. Эти средства получили 5 тыс. заемщиков из льготных категорий — в среднем по 1,47 млн грн. Две трети этих кредитов получили военнослужащие, преимущественно полицейские и контрактники ВСУ, которым доступна ипотека под 3% годовых. Под эту ставку кредитовали медиков, ученых и педагогов.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.