На рынке ипотеки появились новые регионы-лидеры — Finance.ua

На рынке ипотеки появились новые регионы-лидеры
Географическая структура спроса на ипотеку остается гибкой во время войны.
Об этом говорится в обзоре рынка в ежегодном рейтинге «25 ведущих банков Украины».
«Лидер по количеству выданных кредитов не изменился — столичный регион почти из 50% всех предоставленных кредитов по госпрограмме. А вот на второе и третье места по объему выданных кредитов вышли Волынская и Ровенская области, которые потеснили Львовскую и Одесскую, — говорит начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.
Заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн рассказал, что в рамках «єОселя» они получают больше всего запросов от украинцев в Киеве и области, в Ровенской, Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. «Ощад первым возобновил кредитование в прифронтовых городах — Харькове, Запорожье, Николаеве», — отметил Антон Тютюн.
Согласно исследованию «25 ведущих банков Украины», банки были готовы кредитовать покупку жилья до 3−10 млн грн. «єОселя» смогла уменьшить средние ставки на рынке. Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке стоили около 8% годовых, а на первичном рынке ставка упала с 27% до 8,2%. Это произошло именно после того, как программу «єОселя» летом распространили на первичный рынок.
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Однако 98,6% ипотеки в этом году выдано на вторичном рынке и только 1,4% - на первичном по сравнению с довоенными 11,5%. «Программа „єОселя“ существенно изменила рынок ипотечного кредитования, но не привела к полной остановке рыночных кредитных программ банков, ведь государственная программа имеет немало ограничений и запретов», — говорит Дмитрий Замотаев.
«Сейчас работаем не только по государственной программе, но и по своим ипотечным программам. В ближайших планах кредитовать застройщиков для активного кредитования на первичном рынке недвижимости. Сейчас у нас в работе объекты строительства по всей Украине», — поделился планами Антон Тютюн.
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Если до войны до 22 банков выдавали ипотечные кредиты, то по состоянию на август — только 5−6 банков. Почти все они являются участниками «єОселя»: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, банк «Глобус», Скай Банк. В октябре начал кредитовать шестой участник программы — Укрэксимбанк, а в ноябре к программе присоединился Сенс Банк. Кредиты только на рыночных условиях выдавал Правэкс Банк.
За более года действия программы «єОселя» банки выдали ипотечных кредитов на 7,3 млрд грн. Эти средства получили 5 тыс. заемщиков из льготных категорий — в среднем по 1,47 млн грн. Две трети этих кредитов получили военнослужащие, преимущественно полицейские и контрактники ВСУ, которым доступна ипотека под 3% годовых. Под эту ставку кредитовали медиков, ученых и педагогов.
Изменения в программе єОселя: кто и какое жилье может приобрести
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