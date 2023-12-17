Средние цены на новостройки за год выросли почти во всех регионах (лидеры по регионам) — Finance.ua

Средние цены на новостройки за год выросли почти во всех регионах (лидеры по регионам) Сегодня 16:02 — Недвижимость

Средние цены на новостройки за год выросли почти во всех регионах (лидеры по регионам), www.freepik.com

Средние цены на новостройки за год выросли почти во всех регионах. Это следует из исследования портала недвижимости «ЛУН».

На прежнем уровне сохранились цены в Киеве (47,3 тыс. грн/кв. м),

Львовской области (35,8 тыс. грн/кв. м)

Днепропетровской (39,2 тыс. грн/кв. м).

В то же время цены снизились в Одесской области — на 6% (до 33 тыс. грн/кв. м), в Винницкой — на 8% (до 31,1 тыс. грн/кв. м) и Николаевской — на 21% (до 26, 9 тыс. грн/кв.м).

Наибольший рост средних цен на жилье зафиксирован в Харьковской области — на 35% (до 28,3 тыс. грн/кв. м),

Кировоградской — на 26% (до 31,5 тыс. грн/кв. м),

Хмельницкой — на 22% (до 24,3 тыс. грн/кв. м).

Где дороже всего

Львов удерживает первенство по дороговизне новостроек с 48,5 тыс. грн/кв. м.

Далее следует Киев — 48 тыс. грн/кв. м,

Ужгород — 41,5 тыс. грн/кв. м,

Днепр — 40 тыс. грн/кв. м

Одесса — 36,2 тыс. грн/кв. м.

На вторичном рынке средние цены на жилье увеличиваются в зависимости от удаленности от зоны активных боевых действий.

«Чем дальше регион от боевых действий, тем выше там цены. Исключение — столица. Многие жители Киева пока не возвращаются и не приняли решения о приобретении жилья. Поэтому Киев еще не поднимает цены, и даже немного их снизил», — объяснила она.

Наибольший прирост в цене на вторичном рынке за полгода показал Львов — плюс $6,4 тыс., до $58,5 тыс. за однокомнатную квартиру. Существенно выросли цены также в Ивано-Франковске (+$4,7 тыс., до $31,7 тыс.), Чернигове (+$4 тыс., до $31 тыс.) и Черкассах (+$3,4 тыс., до $38,4 тыс.).

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке больше выросли в Виннице (+$8,9 тыс., до $59,9 тыс.), а также в Черновцах (+7 тыс., до $62 тыс.), Львове (+$7 тыс., до $87 тыс.) и в Черкассах (+$7 тыс., до $57 тыс.).

Трехкомнатное жилье на вторичном рынке больше всего подорожало также в Виннице (+$8,8 тыс., до $75,8 тыс.), Львове (+$7,7 тыс., до $108,7 тыс.), Ивано-Франковске (+$7 тыс., до $60 тыс.). В то же время, в Киеве средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке упала на $8 тыс., до $135 тыс.

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