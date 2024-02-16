Что выгоднее: аренда квартиры или покупка собственной — аналитика ЛУН Сегодня 11:02 — Недвижимость

Что выгоднее: аренда квартиры или покупка собственной — аналитика ЛУН

Аналитики приложения для поиска аренды квартир Bird от ЛУН решили разобраться, что же действительно выгоднее: арендовать квартиру или купить ее, сравнив цены на аренду со стоимостью вторички. Вот какие результаты получили.

Через сколько лет квартира начнет приносить прибыль

Стоимость однокомнатной квартиры на вторичке в столице равна 15 годам аренды. То есть если рассматривать это под инвестицию, она начнет приносить чистую прибыль через 15 лет.

В Харькове через 20 лет, это связано с критически низкой стоимостью аренды с начала полномасштабного вторжения, и фактически ощутимо охладевшим рынком продаж в городе.

В Одессе стоимость однокомнатной квартиры равняется 17 годам аренды, в Днепре — 12, во Львове — 11.

Меньше всего в годах аренды обойдется квартира в Ивано-Франковске, что делает город привлекательным для инвестиций, учитывая удаленность от фронта.

Самые дорогие города для аренды

Относительно актуальных цен на аренду самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Львов. На втором месте — Киев, на третьем — Днепр, на четвертом — Одесса, на пятом — Харьков.

Киев:

1-комнатная — 13 000 грн;

2-комнатная — 18 750 грн;

3-комнатная — 30 000 грн.

Харьков:

1-комнатная — 4 000 грн;

2-комнатная — 6 000 грн;

3-комнатная — 8 000 грн.

Днепр:

1-комнатная — 10 860 грн;

2-комнатная — 15 000 грн;

3-комнатная — 17 000 грн.

Львов:

1-комнатная — 15 200 грн;

2-комнатная — 17 100 грн;

3-комнатная — 19 000 грн.

Одесса:

1-комнатная — 7 500 грн;

2-комнатная — 9 000 грн;

3-комнатная — 12 000 грн.

Что будет с ценами в будущем

По словам Дениса Судилковского, директора по развитию бренда и бизнеса ЛУН:

«Все оценки соотношения стоимости аренды к стоимости покупки не берут в расчет возможное долгосрочное изменение цен», — заметил директор по развитию бренда и бизнеса ЛУН Денис Судилковский.

По его мнению, есть следующие сценарии:

Положительный сценарий. Общая рамка изменения стоимости квартир за десять лет может быть спрогнозирована от динамики изменений ВВП, коррелирующих со стоимостью жилья в стране. Так, например, если наш ВВП достигнет показателей Румынии, то по оценкам экономистов, среднестатистическая квартира в Киеве будет стоить в пределах 200 тыс. долларов, в отличие от средних сегодня 50−60 тысяч за двухкомнатную.

Отрицательный сценарий. Если военные действия затянутся и будут провоцированы регулярными эскалациями, а само государство провалит реформы и не получит членства в ЕС, то ожидать инвестиций в восстановление и развитие нашей страны, наверное, не стоит. Изменение ВВП в этом сценарии предположительно стагнирующее, а цены в столице и других крупных безопасных городах будут снижаться вместе с экономикой, ежегодно корректируясь на пару процентов.

«Точечный сценарий, постигший, например, прифронтовый Харьков, где из-за постоянных рисков безопасности цены на жилье ощутимо упали — прогнозировать нецелесообразно. Истина, как и всегда, будет где-то посередине, а решение покупать или арендовать всегда остается за каждым лично», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

в Украине стремительно восстанавливается рынок недвижимости. Цены в долларовом эквиваленте почти догнали показатели января 2022, а во Львове и Ужгороде уже превысили старые показатели;

по данным Опендатабот, в 2023 году украинцы приобрели в 1,7 раза больше недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

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