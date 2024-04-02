В «Киевгорстрое» сообщили, когда начнут размораживать проекты — Finance.ua

В «Киевгорстрое» сообщили, когда начнут размораживать проекты Сегодня 05:14 — Недвижимость

В «Киевгорстрое» сообщили, когда начнут размораживать проекты

Холдинговая компания «Киевгорстрой» выполнила анализ проектов, и при условии утверждения Киевсоветом механизмов и источников финансирования, начиная с третьего квартала 2024 года, возможна их поэтапная разморозка.

Об этом сообщил председатель правления — президент ХК «Киевгорстрой» Василий Олейник на заседании временной комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

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«За эти полтора месяца (после назначения его на должность. — Ред.) нам удалось осмотреть все строительные адреса — их у нас 25, общим составом более 120 домов, проанализировать положение дел в компании и совместно с командой определить направления, по которым планируем двигаться, чтобы стабилизировать „Киевгорстрой“», — сообщил он.

По словам Олейника, реальный план стабилизации «Киевгорстроя» будет зависеть от объема привлеченных средств.

Он уточнил, что просчитывается несколько вариантов. В частности, сотрудничество с коммунальным предприятием «Жилье-инвест», которое может приобрести определенное количество квартир под программу «Аренда с выкупом». Согласно анализу, имеющийся объем квартир в достроенных объектах позволяет привлечь около 500 млн грн.

Кроме того, предлагается передать городу несколько достроенных и введенных в эксплуатацию детсадов. По словам Олейника, поскольку они строились раньше, эти здания нужно адаптировать под повышенные требования безопасности. Если город согласится выкупить эти детсады после дооборудования убежищ, это сможет дать «Киевгорстрою» еще 200−300 млн грн на достройку объектов.

В то же время, этой суммы (700−800 млн грн) хватит только на перезапуск нескольких площадок. Для полноценной разморозки объектов нужно около 2 млрд грн в год, а в целом, как и озвучивалось ранее, — около 4 млрд грн в 2024—2025 гг..

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«Мы ведем переговоры с государственными банками — Укргазбанком и Сенсом — по кредитованию под государственные гарантии и залоговое имущество. Ключевым может стать увеличение уставного капитала „Киевгорстроя“, если депутаты Киевсовета этот вопрос поддержат, что стало бы реальной помощью сейчас», — наметил Олейник реальные механизмы возобновления работы компании.

Он добавил, что сегодня каждый месяц простоя стоит компании около 10 млн грн (стабилизация объектов, налоги и т. п. ).

По словам Олейника, при аккумуляции необходимого финансирования поэтапный, начиная с пяти, запуск всех объектов возможен с лета 2024 года.

Справка Finance.ua:

ранее Киевская горгосадминистрация создала временную контрольную комиссию по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой»;

17 ноября 2023 года комиссия утвердила промежуточный отчет с рекомендациями и предложениями по дальнейшей работе «Киевгорстроя», среди которых — закупка квартир в объектах «Киевгорстроя», рассмотрение возможности выделения финансового займа или докапитализации компании. Также ТКК рекомендовала Киевскому горсовету обратиться в Кабинет Министров Украины относительно компенсации «Киевгорстрою» суммарного запланированного убытка, связанного с достройкой проектов строительной корпорации «Укрбуд», в сумме 2,28 млрд грн.

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