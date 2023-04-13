Инвесторы задолжали более 300 млн грн: Киевгорстрой рассказал, когда возобновит полноценное строительство — Finance.ua

Инвесторы задолжали более 300 млн грн: Киевгорстрой рассказал, когда возобновит полноценное строительство Сегодня 16:15 — Недвижимость

Инвесторы задолжали более 300 млн грн: Киевгорстрой рассказал, когда возобновит полноценное строительство

Крупнейшая украинская строительная компания «Киевгорстрой» пока не может полноценно возобновить строительство из-за финансовых проблем.

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

По его словам, основные причины простоя — практически полное отсутствие продаж и долги инвесторов по договорам рассрочек.

«Очень прошу людей, которые купили недвижимость в рассрочку, платить. Долг по таким договорам на сегодняшний день составляет около 326 млн грн. Понимаю, что вы скажете „начните строить, начнем платить“. Но сейчас для того, чтобы начать строить, нам важна каждая гривна. Поэтому прошу это сделать», — написал Кушнир в Facebook.

В целом он отмечает, что компания «исчерпала определенное количество запасов», поэтому сейчас ведется работа по привлечению средств по восстановлению строительства.

В частности, ожидается, что город выкупит у «Киевгорстроя» недвижимости на 300 млн грн. Кроме того, горсовет рассмотрит вопрос о докапитализации компании на 1 млрд грн. Параллельно ведется работа с банками по кредитованию.

«Я понимаю, что не вся работа заметна, из-за чего у большинства непричастных людей создается впечатление, будто ничего не происходит. Поверьте, это не так. Компания вместе с инвесторами заинтересована в завершении всех комплексов и передаче квартир», — объясняет Кушнир.

Он добавил, что рынок недвижимости в целом характеризуется удорожанием стройматериалов, сокращением количества квалифицированных кадров и нулевым спросом. Все это вкупе с выключением света зимой вынудило «Киевгорстрой» приостановить работы на объектах.

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Напомним, в январе стало известно, что «Киевгорстрой» возобновил работу на 10 из 22 довоенных стройплощадках высокой готовности. Строительство ЖК на начальных этапах пока приостановлено.

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УБР По материалам:

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