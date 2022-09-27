«Киевгорстрой» повышает базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость — Finance.ua
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«Киевгорстрой» повышает базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость

Личные финансы
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«Киевгорстрой» повышает базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость
«Киевгорстрой» повышает базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость
С 1 октября «Киевгорстрой» меняет базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.
Причина. Как отмечается в сообщении, удорожание стоимости строительных материалов заставляет поднимать цены на «квадраты».
«Раньше мы анонсировали подорожание с сентября, но потом отложили, поскольку понимаем, что сейчас людям тяжело и с работой, и с зарплатами, но, чтобы продолжить строительство, нужно закупать материалы, а они подорожали почти на 50%. Цены изменятся с 1 октября», — сообщила директор Департамента продаж и маркетинга компании Татьяна Маркова.
Просмотреть актуальную базовую стоимость квадратного метра можно на сайте в разделе: «Покупателям — Базовая стоимость», там же указана дата изменения цены.
Она отметила, что «Киевгорстрой» возобновил работу в июне, за это время запустили строительство на 9 жилых комплексах и еще несколько работ начнется в ближайшее время.
«Работы возобновлены на девяти строительных площадках. ЖК „Радужный“ достроен и введен в эксплуатацию. Плюс к этому мы также имеем сертификаты о вводе в эксплуатацию 4 паркингов. В ближайшее время планируется возобновить работы на еще 3 ЖК. Постепенно объект по объекту будем возобновлять работы на всех строительных площадках Компании», — отметила Маркова.
По состоянию на сентябрь возобновлены работы на ЖК:
  • «Шевченковский»,
  • «Гвардейский»,
  • «Подол град»,
  • Mirax,
  • Freedom,
  • Star Сity,
  • «Урловский-1» и «Урловский-2».
Кроме того, ведены в эксплуатацию паркинги в ЖК «Шевченковский», «Подол Град», «Оберег-2» и Freedom.
По материалам:
Finance.ua
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