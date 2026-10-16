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Госстат: стоимость строительства за год выросла на 25%

Недвижимость
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Госстат: стоимость строительства за год выросла на 25%
Госстат: стоимость строительства за год выросла на 25%
В Украине существенно ускорилось удорожание строительных работ. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата).
В августе 2026 года цены в строительстве выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
При этом больше всего подорожало строительство нежилых зданий и инженерных сооружений.
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Такая ситуация создает дополнительные риски для застройщиков, инвесторов и реализации государственных проектов обновления. Увеличение себестоимости строительства может сказаться на ценах квартир в новостройках, стоимости ремонтов и восстановлении поврежденного в результате российских атак жилья.
Почему строительные работы дорожают быстрее общей инфляции, как меняются цены на недвижимость и придется ли украинцам больше платить за квадратные метры.

Как изменились цены на строительство

По данным Госстата, обнародованным 12 октября, в августе 2026 года индекс цен в строительстве составил 101,7% по отношению к июлю. Это означает, что всего за месяц стоимость строительных работ увеличилась на 1,7%. В годовом измерении рост оказался еще более существенным. В сравнении с августом 2025 года строительство подорожало на 25,4%. Для сравнения, в июле годовой прирост составил 23,7%, а в июне — 23,1%.
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Как видим, цены в отрасли увеличиваются с ускоренной скоростью. Причем речь идет об общей тенденции, охватывающей жилое, нежилое и инженерное строительство.

Какие сегменты строительства подорожали больше всего

Удорожание зафиксировали по всем основным направлениям строительства. Больше всего за год выросла стоимость работ по возведению нежилых зданий — на 26,4%. В инженерном строительстве цены повысились на 26,1%, а в жилищном — на 21,5%. За месяц цены на строительство нежилых объектов увеличились на 2%, инженерных сооружений — на 1,6%, жилых зданий — на 1,3%.
Среди отдельных видов объектов больше всего за август подорожало строительство транспортной инфраструктуры — на 2,1%. Стоимость работ по строительству трубопроводов, линий электронных коммуникационных сетей и электропередачи увеличилась на 1,8%.
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По итогам января — августа 2026 года цены на строительно-монтажные работы были на 18% выше, чем за соответствующий период прошлого года. В жилом сегменте прирост составил 15,5%, нежилом — 18,7%, инженерном — 18,4%.
Для сравнения, за весь 2025 год цены на строительные работы выросли на 5,8%, в 2024 году — на 7,9%, что, по мнению подавляющего большинства аналитиков в отрасли, свидетельствует об усилении ценового давления на отрасль, которая одновременно обеспечивает новое строительство, ремонты и восстановление поврежденной инфраструктуры.
Мы писали, что многие украинцы сейчас задумываются о переезде из города в село. Причина не только в желании жить поближе к природе. Впереди очередная зима в условиях войны, а вместе с ней вопрос отопления, электроэнергии и воды. После прошлых зим украинцы уже знают, что из-за российских ударов городская инфраструктура может работать с перебоями.
Finance.ua пересмотрел актуальные объявления. Разобрались, сколько может стоить такой переезд, где искать дешевле и на что обязательно стоит обратить внимание — сколько стоит переехать в село в 2026 году: считаем все расходы
По материалам:
УНН
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