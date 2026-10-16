Владелец квартиры заходит к арендаторам без разрешения: можно ли так

В Украине владелец квартиры не имеет неограниченного права заходить в сдаваемое в аренду жилье без согласования с нанимателем, даже если у него есть свои ключи, ведь Конституция и Гражданский кодекс гарантируют неприкосновенность жилья людям, которые в нем проживают на законных основаниях.

Плановые посещения следует согласовывать в соответствии с договором, а незаконное проникновение без согласия арендатора при определенных обстоятельствах может повлечь уголовную ответственность по статье 162 Уголовного кодекса Украины.

OBOZ.UA выяснил, что действительно нужно знать украинцам. Правила таких отношений определяются Конституцией Украины, Гражданским кодексом и условиями заключенного между сторонами договора.

Без предупреждения

В первую очередь украинское законодательство разграничивает право собственности на недвижимость и право пользования жильем. Согласно статье 317 Гражданского кодекса Украины, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Он может самостоятельно решать, как использовать квартиру, в частности передавать ее в аренду.

Однако после заключения договора найма жилья возникают отдельные правоотношения. Согласно статье 810 Гражданского кодекса, по договору найма жилья одна сторона — владелец передает или обязуется передать другой стороне жилье для проживания на определенный срок за плату.

Следовательно, на момент действия договора наниматель получает законные основания проживать в квартире и пользоваться ею в соответствии с согласованными условиями. В то же время статья 30 Конституции Украины гарантирует каждому неприкосновенность жилья. Отмечается, что эта гарантия распространяется не только на владельцев недвижимости, но и на лиц, законно пользующихся соответствующим жильем.

Аналогичный принцип закреплен в статье 311 Гражданского кодекса Украины, предусматривающей право физического лица на неприкосновенность жилья. Таким образом, сам факт владения квартирой не предоставляет арендодателю неограниченное право заходить к ней в любое время без согласования с нанимателем.

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