«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда» — Finance.ua
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«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда»

Недвижимость
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«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда»
«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда»
Холдинговая компания «Киевгорстрой» возобновила достройку еще одного принятого от «Укрбуда» жилого комплекса — ЖК Twin House (ул. Крайняя, 1).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В то же время уточняется, что на объекте строители оборудуют крышу, осуществляют сантехнические и электрические работы, выполняют обустройство плитки и отделку мест общего пользования. В комплексе вся недвижимость продана.
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В настоящее время «Киевгорстрою» из 18 принятых объектов удалось сдать в эксплуатацию 10 объектов: «Гармония», «Солнечная Ривьера», «Пектораль», «Новомостицкий», «Харьковский», «Шевченковский», «Фридом», а также частично «Злагода», «Подол Град» и «Оберіг-2» (последний в 2022 году).
По состоянию на октябрь возобновлены работы еще на одном укрбудовском объекте — ЖК «Гвардейский».
Напомним, в начале декабря 2019 года ООО «Укрбуд Девелопмент», входящее в состав Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», заморозило строительство на всех 26 объектах.
«Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», приостановившего деятельность летом 2019 года. Компания периодически сдает готовые ЖК.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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