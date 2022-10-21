«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда» — Finance.ua

«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда» Сегодня 17:20 — Недвижимость

«Киевгорстрой» возобновил строительство еще одного объекта «Укрбуда»

Холдинговая компания «Киевгорстрой» возобновила достройку еще одного принятого от «Укрбуда» жилого комплекса — ЖК Twin House (ул. Крайняя, 1).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В то же время уточняется, что на объекте строители оборудуют крышу, осуществляют сантехнические и электрические работы, выполняют обустройство плитки и отделку мест общего пользования. В комплексе вся недвижимость продана.

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В настоящее время «Киевгорстрою» из 18 принятых объектов удалось сдать в эксплуатацию 10 объектов: «Гармония», «Солнечная Ривьера», «Пектораль», «Новомостицкий», «Харьковский», «Шевченковский», «Фридом», а также частично «Злагода», «Подол Град» и «Оберіг-2» (последний в 2022 году).

По состоянию на октябрь возобновлены работы еще на одном укрбудовском объекте — ЖК «Гвардейский».

Напомним, в начале декабря 2019 года ООО «Укрбуд Девелопмент», входящее в состав Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», заморозило строительство на всех 26 объектах.

«Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», приостановившего деятельность летом 2019 года. Компания периодически сдает готовые ЖК.

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