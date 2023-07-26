Киевгорстрою необходимо 24 млрд грн, чтобы достроить 20 ЖК — Finance.ua

Киевгорстрою необходимо 24 млрд грн, чтобы достроить 20 ЖК Сегодня 13:35 — Недвижимость

Киевгорстрою необходимо 24 млрд грн, чтобы достроить 20 ЖК

Киевгорстрою не хватает 24 млрд грн на достройку 20 жилых комплексов в Киеве, рассказала Forbes директор департамента по продажам и маркетингу компании Татьяна Маркова.

Часть этой суммы — около 4,5 млрд грн — нужна, чтобы достроить девять ЖК, которые компания получила от обанкротившегося конкурента Укрбуд.

По словам Марковой, на середину июля работы велись только на четырех объектах Киевгорстроя. Большинство из около 20 000 инвесторов ожидают квартиры по нескольку лет.

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Главная проблема компании заключается в работе по модели перекрестного финансирования, когда строительство ведется исключительно на средства новых инвесторов.

После полномасштабного вторжения россии спрос на новые квартиры упал почти на 95% против довоенных месяцев. Поэтому у компании возникли существенные перебои с финансированием, признала Маркова.

В 2022 году Киевгорстрой сдал в эксплуатацию три ЖК на 101 700 кв. м и четыре паркинга на 617 машиномест. Выручка упала до 1,4 млрд грн — с 6 млрд грн в 2021-м и 3,8 млрд грн в 2020-м. Убыток за прошлый год составил почти 55 млн грн, свидетельствует финансовый отчет компании. За год полномасштабной войны компания израсходовала около 400 млн грн резервов.

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