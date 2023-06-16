Киевсовет проведет аудит «Киевгорстроя» за период с 2019 года — Finance.ua

Киевсовет проведет аудит «Киевгорстроя» за период с 2019 года Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Временная контрольная комиссия Киевского городского совета запросила у АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» данные о финансовых результатах стройкомпании за период с 2019 по 2022 год для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Также в компании запросили полную информацию о начатых, остановленных и законченных строительных проектах с 2019 года включительно и данных о начисленных и выплаченных в 2019—2022 годах в бюджет Киева дивидендах и связанных с ними расчетах, распоряжениях и протокольных решениях.

Комиссия по проверке информации была создана после обнародования журналистами в мае расследования о деятельности строительства.

Территориальная громада Киева владеет контрольным пакетом акций «ХК «Киевгорстрой» в размере 80%, поэтому проверка необходима для защиты законных интересов громады.

После аудита будут внесены предложения по деятельности «Киевгорстроя».

Напомним: в середине апреля «Киевгорстрой» заявил об остановке работ на основных своих стройплощадках — ЖК «Абрикосовый», «Курнатовского», «Милос», Mirax, «Урловский-1», «Урловский-2», «Отрада», «Медовый» -2″, «Волшебный город», «Радужный», Star city. Компания сообщила об острой нехватке средств и обратилась за помощью к своему крупнейшему инвестору — Киевсовету (80% акций). Речь шла о выкупе квартир на 300 млн грн и дофинансировании в 1 млрд грн.

Но через 10 дней после заявления об остановке строительных работ ситуация вдруг изменилась. Игорь Кушнир написал в Фейсбуке, что компания возобновляет работы на четырех стройплощадках — ЖК «Урловский-1», «Урловский-2», Mirax и «Абрикосовый».

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