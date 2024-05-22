Військовим затвердили додаткові відпустки за знищену російську техніку: за що можна отримати найбільше днів — Finance.ua

Військовим затвердили додаткові відпустки за знищену російську техніку: за що можна отримати найбільше днів Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Військовим затвердили додаткові відпустки за знищену російську техніку: за що можна отримати найбільше днів

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Про це йдеться в постанові уряду № 585 від 21 травня.

«Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу», — сказано в постанові.

Тривалість відпустки

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надаватиметься відпустка:

військовий корабель і військовий літак — 5 календарних днів ;

; зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційна система засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження — 4 дні ;

; самохідна артилерійська установка, реактивна система залпового вогню, танк, бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети — 3 дні ;

; інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150−500 кг), засоби радіоелектронної розвідки — 2 дні ;

; легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20−50 кг) — 1 день.

Відпустка також може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Як підтвердити знищення техніки

Підтвердженням знищення ворожої техніки є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабмін прийняв постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим, що 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.

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