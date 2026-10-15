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Укрпошта встановить ще 32 поштомати і збільшить кількість комірок

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Щоб отримати посилку, необхідно зайти у відділення, ввести код із SMS та забрати відправлення.
Щоб отримати посилку, необхідно зайти у відділення, ввести код із SMS та забрати відправлення.
Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів. Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові та збільшити місткість уже встановлених через зростання попиту на самостійне отримання посилок. До 1 листопада планують встановити ще 32 поштомати, а у 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.
Про це повідомила пресслужба компанії.
До кінця року компанія планує розширити цю мережу до 1000 пристроїв.

Як працюють внутрішні поштомати Укрпошти

Щоб отримати посилку, необхідно зайти у відділення, ввести код із SMS та забрати відправлення.
«Майже 8 із 10 відправлень клієнти вже отримують самостійно. Це свідчить про попит на швидке отримання посилок без участі оператора та пояснює рішення компанії продовжити розширення мережі», — повідомили в компанії.
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Укрпошта збільшуватиме не лише кількість поштоматів, а й місткість уже встановлених пристроїв.
«Наприклад, після встановлення додаткового модуля поштомат на 33 комірки матиме 67», — уточнили там.

У яких регіонах найбільше поштоматів Укрпошти

Найбільше їх сьогодні працює в Київському регіоні — 159, Львівському — 68, Дніпропетровському — 67, Одеському — 42 та Харківському — 40.
Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях Укрпошти та доступні за їхнім графіком роботи. Знайти найближче відділення можна на карті Укрпошти.
Паралельно Укрпошта розвиває мережу зовнішніх поштоматів, доступ до яких не залежить від графіка роботи відділень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрпошта додала в застосунок Укрпошта 2.0 можливість оплачувати посилки та післяплату. Крім того, упродовж усього жовтня Укрпошта надаватиме послугу переадресації відправлень безкоштовно. Змінити адресу доставки можна не лише тоді, коли посилка ще прямує до відділення, а й після її прибуття, якщо отримувачу незручно забрати відправлення за попередньою адресою.
Також ми писали, що Укрпошта не переглядатиме тарифи на доставку до кінця 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
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