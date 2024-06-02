Чи можна взяти основну і додаткову відпустки під час простою — Finance.ua

Чи можна взяти основну і додаткову відпустки під час простою Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Працевлаштовані громадяни мають право на щорічну відпустку. Проте, перебуваючи у простої, можна використати лише 24 дні відпустки.

Про це пише «Юридичний порадник для ВПО».

«Відповідно до ст. 2 Закону України „Про відпустки“ право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, ключовим моментом є факт перебування у трудових відносинах.

Що таке простій

Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Простій не означає припинення трудових відносин.

Види відпусток

Щорічна основна відпустка. До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується також час, коли працівник фактично не працював, але за ним, згідно із законодавством, зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

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Оскільки на час простою зберігається його місце роботи (посада), а також виплачується частина заробітної плати, працівник може піти в щорічну основну відпустку, перебуваючи в простої.

Додаткова відпустка

Відповідно до ст. 7 Закону окремі категорії працівників за роботу із шкідливими і важкими умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку.

Водночас відповідно до ч.2 ст. 9 Закону до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці зараховуються:

час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;



час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.



Отже, як бачимо, у працівника, який перебуває в простої, не виникає права на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

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Таким чином, перебуваючи в простої, ви маєте право лише на 24 дні основної щорічної відпустки.

Нагадаємо, військовим затвердили додаткові відпустки за знищену російську техніку.

Раніше Кабмін прийняв постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим, що 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.

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