Як написати резюме без досвіду роботи: 10 обовʼязкових пунктів — Finance.ua

Як написати резюме без досвіду роботи: 10 обовʼязкових пунктів Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Як написати резюме без досвіду роботи: 10 обовʼязкових пунктів

Кожна людина колись шукала перше робоче місце. І скласти резюме для працевлаштування, коли вам начебто немає чого розповісти роботодавцеві про себе — завдання із зірочкою. Work.ua поділився важливими аспектами для створення резюме без досвіду роботи, які допоможуть отримати бажаний офер.

З чого має складатися резюме без досвіду роботи

Будь-який приклад резюме без досвіду роботи має практично однакову структуру і містить 10 ключових пунктів. Якщо якісно попрацювати над кожним із них, шанси на працевлаштування будуть доволі високими.

10 обовʼязкових пунктів

Назва посади. Контактна інформація. Досвід роботи. Освіта. Додаткова освіта та сертифікати. Знання та навички. Рівень володіння мовами. Рекомендації. Додаткова інформація. Бажані умови роботи.

Що писати в резюме, якщо немає досвіду роботи

Фахівці Work.ua переконані, що у багатьох випадках думка «я не маю досвіду» є хибною. Якщо добре проаналізувати свою біографію, ви знайдете, про що написати у резюме. Ось декілька пунктів, які можуть зацікавити роботодавців.

Виробнича практика

Під час навчання у ВНЗ студенти проходять виробничу практику, де мають змогу набути прикладних навичок. Власне, вони й цікавлять роботодавців. Після закінчення практики студенти отримують характеристику, яку можна використати як рекомендацію під час працевлаштування.

Стажування

На перший погляд, це схоже на попередній пункт. Але виробнича практика — це обовʼязкова частина навчання, на відміну від стажування. Тут студент мусить проявити ініціативу та здобути місце стажера. Такий варіант може посилити ваше резюме та показати роботодавцеві релевантний досвід.

Читайте також 5 шкідливих «порад», як скласти резюме

Волонтерство

Волонтерська діяльність — це надзвичайно цінний досвід, який можна і варто використовувати під час пошуку роботи. Ця діяльність вимагає низки якостей, як-от організованість, комунікабельність, відповідальність, вміння досягати результатів в умовах обмежених ресурсів, креативність тощо. Це досвід, який може бути цінним для будь-якої компанії.

Самостійні проєкти

Якщо ви зуміли організувати власний проєкт — це те, що повинно бути у вашому резюме. Можливо, під час навчання в коледжі ви створили дебатний клуб чи вели соціальні мережі навчального закладу? Досвід роботи не обовʼязково має бути комерційним.

Портфоліо «в стіл»

Низка професій вимагає від шукача наявності не лише резюме, а й портфоліо. Адже копірайтерові перед співбесідою точно запропонують надати приклади текстів, а графічному дизайнеру — розроблені логотипи компаній. Проте не обовʼязково мати реальних клієнтів, щоб підготувати невеличке портфоліо. Ви можете ознайомитися з відкритими проєктами на сайтах для фрилансерів і спробувати виконати проєкт для поповнення портфоліо.

Знання та навички: як зробити резюме привабливим для роботодавців

Насправді за вимогою про досвід роботи у вакансії стоїть бажання найняти кандидата з певними навичками та рівнем кваліфікації. Тобто цінний не досвід як такий, а вміння кандидата; те, що він може дати компанії. Тож правильне резюме неодмінно має розкривати ваші навички. Їх традиційно ділять на «тверді» та «мʼякі».

Тверді навички, або hard skills — це навички, що стосуються певних знань, умінь, інструментів, програм, стандартів, які використовують у вашій професії. Наприклад, для графічного дизайнера твердими навичками будуть володіння Adobe Photoshop, вміння розробляти айдентику, робота з додрукарською підготовкою тощо. Hard skills можна виразити кількісно, оцифрувати та перевірити.

Мʼякі навички, або soft skills — це навички, що стосуються особистості, характеру, темпераменту, емоційного інтелекту людини. Їх не можна оцифрувати. Такими скілами є уважність, комунікабельність, відповідальність, уміння працювати в команді, охайність, чесність тощо.

Щоб зрозуміти, які тверді навички та особисті якості для резюме варто вказати, скористайтеся лайфхаком. Проаналізуйте з десяток вакансій за бажаною посадою та випишіть навички, які вказали роботодавці. Якщо ви їм відповідаєте — сміливо додавайте їх у резюме. Якщо ж ні — це ваша зона зростання та план професійного розвитку.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.