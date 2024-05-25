Чи передбачена щорічна відпустка для мобілізованих увʼязнених — Finance.ua

Чи передбачена щорічна відпустка для мобілізованих увʼязнених Сьогодні 18:21

Чи передбачена щорічна відпустка для мобілізованих увʼязнених

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. Для таких мобілізованих не передбачена щорічна основна відпустка. Проте, вони зможуть отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 днів.

Про це пише sud.ua.

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«Новий закон про мобілізацію доповнює закон „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ нормою про те, що військовим з переліку осіб, яких було умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, що визначена статтею 81−1 КК, та які проходять військову службу за контрактом, щорічна основна відпустка не надаватиметься, проте таких військовослужбовців можуть відпустити за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 календарних днів», — пишуть журналісти видання.

У яких випадках відпустка надається

Військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Відпустка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я.

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«Військовослужбовці під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються за рахунок державного бюджету щоденним харчуванням за нормою № 5, яка застосовується у військово-медичних закладах. Оплата здійснюється Міністерством оборони по факту надання послуги на основі щомісячного звіту медичного закладу», — додали у повідомленні.

Звільнення з військової служби осіб, до яких застосували УДЗ

Крім того, контракт осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81−1 КК, припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставі:

за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі;

через закінчення особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.



На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням (крім водіїв, що скоїли ДТП з тяжкими наслідками в стані сп’яніння, певних топ-посадовців та інших).

Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

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