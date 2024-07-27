Когда работодатель должен уволить работника по собственному желанию без двухнедельной отработки — Finance.ua

Когда работодатель должен уволить работника по собственному желанию без двухнедельной отработки Сегодня 11:14 — Личные финансы

Когда работодатель должен уволить работника по собственному желанию без двухнедельной отработки, Фото: freepik

Одной из причин прекращения трудовых отношений является расторжение трудового договора по инициативе работника или, как говорят в повседневной речи, увольнение по собственному желанию.

Об этом пишет Юридический справочник для ВПЛ.

«В соответствии с ч.1 ст. 38 Кодекса законов о труде (далее — КЗоТ), работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели», — говорится в сообщении.

Это значит, что для того чтобы расторгнуть трудовой договор, работнику достаточно:

иметь желание уволиться;

письменно предупредить об этом работодателя за 2 недели.

В то же время, если заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Когда работодатель должен уволить работника без двухнедельной отработки

В соответствии с предписаниями КЗоТ, причинами, при наличии которых работодатель должен уволить работника без двухнедельной отработки, являются:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу;

другие уважительные причины.

Особенности увольнения по собственному желанию во время военного положения

Согласно ст. 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация, и существованием угрозы жизни и здоровью работника он может разорвать трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении.

Исключение:

принудительное привлечение к общественно полезным работам в условиях военного положения;

привлечение для выполнения работ на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, по словам Дарьи Марчак, тенденции международного рынка труда говорят о том, что дефицит кадров на всех рынках будет усиливаться. Возможно, Украине не хватит 8,6 млн человек. Для сравнения, сейчас насчитывается только 10,5 млн официально трудоустроенных граждан.

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