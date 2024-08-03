Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика) — Finance.ua

Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика) Сегодня 19:08

Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)

Из-за нехватки рабочей силы украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты работникам.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Отмечается, что вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией «это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения».

«Нехватка работников остается значительной. И продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения», — рассказали в регуляторе.

В то же время, отмечается, количество ищущих работу незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

Однако в целом, отмечается, количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически не изменилось — хотя обычно они «сезонно растут, в частности, благодаря старту сбора урожая».

Напомним, по словам исполнительного директора Центра экономического восстановления Кирилла Криволапа, чтобы поддержать ежегодный рост ВВП к 2030 году на уровне 5−7%, Украине не хватит до 4,5 млн рабочих рук.

Также Олег Пендзин сообщил , что в ближайшие 3 года правительство не будет индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату.

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Обозреватель По материалам:

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