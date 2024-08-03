Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)

34
Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)
Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)
Из-за нехватки рабочей силы украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты работникам.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
Отмечается, что вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией «это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения».
«Нехватка работников остается значительной. И продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения», — рассказали в регуляторе.
Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)
В то же время, отмечается, количество ищущих работу незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.
Однако в целом, отмечается, количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически не изменилось — хотя обычно они «сезонно растут, в частности, благодаря старту сбора урожая».
Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)
Напомним, по словам исполнительного директора Центра экономического восстановления Кирилла Криволапа, чтобы поддержать ежегодный рост ВВП к 2030 году на уровне 5−7%, Украине не хватит до 4,5 млн рабочих рук.
Также Олег Пендзин сообщил, что в ближайшие 3 года правительство не будет индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.