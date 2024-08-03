Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика) — Finance.ua

Из-за нехватки работников украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты (инфографика)
Из-за нехватки рабочей силы украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты работникам.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
Отмечается, что вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией «это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения».
«Нехватка работников остается значительной. И продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения», — рассказали в регуляторе.
В то же время, отмечается, количество ищущих работу незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.
Однако в целом, отмечается, количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически не изменилось — хотя обычно они «сезонно растут, в частности, благодаря старту сбора урожая».
Напомним, по словам исполнительного директора Центра экономического восстановления Кирилла Криволапа, чтобы поддержать ежегодный рост ВВП к 2030 году на уровне 5−7%, Украине не хватит до 4,5 млн рабочих рук.
Также Олег Пендзин сообщил, что в ближайшие 3 года правительство не будет индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату.
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