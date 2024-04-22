До 2030 року Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук — експерт — Finance.ua
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До 2030 року Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук — експерт

Казна та Політика
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До 2030 року Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук — експерт
До 2030 року Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук — експерт
Щоб підтримати щорічне зростання ВВП до 2030 року на рівні 5−7%, Україні не вистачатиме до 4,5 млн робочих рук.
На цьому наголосив виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап під час виступу на форумі «Демографічне майбутнє України».
«Щоб бути економічно стійкими, щоб відновлювати наш ВВП щорічно на 5−7%, нам до 2030 року не вистачатиме від 3 до 4,5 млн робочих рук. Тому що до 2030 року в нас 2 млн людей вийдуть із ринку праці через старіння, через недостатню кількість молоді, через міграційні процеси», — сказав Криволап.
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На думку експерта, для вирішення цієї проблеми існують два способи — або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців.
Щодо кількісного підходу, то тут, вважає Криволап, є три шляхи: утримання та розвиток існуючих працівників, стимулювання українців до повернення з-за кордону і зміна міграційної політики.
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«Близько 30% бізнесу заявили про те, що відсутність людей стримує їхній розвиток. У промисловому секторі, наприклад, минулого року був один кандидат на одну вакансію, зараз на одну вакансію вже 0,7 кандидата. Тому підприємці вже активно займаються перенавчанням та перекваліфікацією власних кадрів, залучають жінок до тих професій, де вони раніше не були представлені, розбудовують інклюзію — створюють умови для роботи ветеранів, ВПО, людей з обмеженими можливостями», — сказав Криволап.
Другий підхід, який полягає у підвищенні продуктивності праці, потребує значних інвестицій. Адже для збільшення кількості товарів з високою доданою вартістю необхідні інвестиції в устаткування, маркетинг, пакування тощо.
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«З інвестиціями в Україні завжди було погано. Інвестиційному розвитку заважає наша ситуація з верховенством права, з бізнес-кліматом. І це також впливає на швидкість нашого відновлення і, зрештою, на нашу подальшу долю», — підкреслив експерт.
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За матеріалами:
Укрінформ
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