Як роботодавцям отримати компенсацію за створення робочих місць — Finance.ua

Як роботодавцям отримати компенсацію за створення робочих місць Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Як роботодавцям отримати компенсацію за створення робочих місць

1 січня набрав чинності Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця, затверджений Постановою Кабміну № 338 від 18 квітня 2023 р.

То хто ж з роботодавців може отримати таку компенсацію — розповіли експерти Юридичного радника ВПО.

Компенсація надається роботодавцю, який:

створив нове робоче місце та працевлаштував на нього працівника шляхом укладення трудового договору не менш, ніж на 2 роки;

протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору щомісяця здійснює виплату такому працівнику заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (з 1 січня 2024 р. — не менше ніж 21 300 грн., з 1 квітня 2024 р. — не менше ніж 24 000 грн).



Компенсація надається за кожного нового працівника, який відповідає зазначеним вимогам.

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Компенсація НЕ надається роботодавцю:

1. який має заборгованість:

із сплати ЄСВ;

із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;



з виплати заробітної плати;



перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців;



2. до якого застосовуються судові процедури банкрутства або який перебуває на стадії ліквідації.

Зверніть увагу! У разі зменшення штатної чисельності працівників та/або фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

В якій формі надається компенсація? Компенсація надається у вигляді відшкодування 50% суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, за кожен місяць, за який він сплачений.

Тривалість виплати компенсації - 12 місяців.

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Що зробити для отримання компенсації? Протягом 45-ти календарних днів з дати закінчення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подати до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності заяву особисто або через електронний кабінет роботодавця з накладенням ЕЦП/КЕП.

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