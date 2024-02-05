Як роботодавцям отримати компенсацію за створення робочих місць — Finance.ua

Як роботодавцям отримати компенсацію за створення робочих місць
1 січня набрав чинності Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця, затверджений Постановою Кабміну № 338 від 18 квітня 2023 р.
То хто ж з роботодавців може отримати таку компенсацію — розповіли експерти Юридичного радника ВПО.
Компенсація надається роботодавцю, який:
- створив нове робоче місце та працевлаштував на нього працівника шляхом укладення трудового договору не менш, ніж на 2 роки;
- протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору щомісяця здійснює виплату такому працівнику заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (з 1 січня 2024 р. — не менше ніж 21 300 грн., з 1 квітня 2024 р. — не менше ніж 24 000 грн).
Компенсація надається за кожного нового працівника, який відповідає зазначеним вимогам.
Компенсація НЕ надається роботодавцю:
1. який має заборгованість:
- із сплати ЄСВ;
- із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- з виплати заробітної плати;
- перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців;
2. до якого застосовуються судові процедури банкрутства або який перебуває на стадії ліквідації.
Зверніть увагу! У разі зменшення штатної чисельності працівників та/або фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.
В якій формі надається компенсація? Компенсація надається у вигляді відшкодування 50% суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, за кожен місяць, за який він сплачений.
Тривалість виплати компенсації - 12 місяців.
Що зробити для отримання компенсації? Протягом 45-ти календарних днів з дати закінчення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подати до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності заяву особисто або через електронний кабінет роботодавця з накладенням ЕЦП/КЕП.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною