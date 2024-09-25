В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату — Finance.ua

В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату Сегодня 09:30 — Личные финансы

В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату

В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

Марченко отметил, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, что было условлено с международными партнерами.

«В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год», — отметил он.

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Напомним, в проекте государственного бюджета на 2025 год не запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Следовательно, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3028 грн. Однако правительство намерено пересмотреть эти показатели по итогам первого полугодия 2025 г. в случае улучшения экономической ситуации.

Эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин ранее заявлял , что «прожиточный минимум, заложенный в госбюджет, далек от фактического прожиточного минимума более чем в два раза».

Данные Всемирного банка свидетельствуют , что уровень бедности в Украине вырос на 19% только за последние два года.

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Економічна Правда По материалам:

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