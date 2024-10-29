Самые востребованные вакансии для украинцев в Польше в 2025 году — Finance.ua

Самые востребованные вакансии для украинцев в Польше в 2025 году Сегодня 09:02 — Личные финансы

Самые востребованные вакансии для украинцев в Польше в 2025 году

Среди вакансий, не требующих квалификации и знания польского языка, самыми популярными в 2025 году будут рабочие на складах. В первую очередь это крупные склады одежды, в частности брендовой. Также это аптечные склады, полиграфия, склады на производстве пластиковых, резиновых, металлических деталей и т. д.

Такой прогноз опубликовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal

Кроме того, будут востребованы рабочие на производство и упаковку пищевой промышленности, в частности изготовление и упаковка полуфабрикатов и закусок, оливок, сладостей. Среди популярных профессий, которыми за последние несколько лет овладели женщины, — оператор кара-погрузчика. Эта вакансия также остается одной из самых популярных на складах в Польше. В среднем заработная плата за месяц составит $1100 — $1400.

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Аналитики отмечают, что с каждым годом в Польше увеличивается уровень автоматизации процессов на крупных производствах и складах. Машины выполняют самые трудные задачи, что позволяет уменьшить физическую нагрузку на работников. В этой связи ожидается, что развитие технологий и экономики обусловит повышенный спрос как на работников с низкой квалификацией, так и на высококвалифицированных специалистов.

Рынок труда в Польше

Рынок Польши быстро меняется, что требует гибкости и способности адаптироваться к новым вызовам. Вместе с тем быстро меняется как законодательство, так и условия налогообложения. На этом фоне в агентстве прогнозируют спрос на высококвалифицированных специалистов.

В 2025 году наиболее востребованными будут менеджеры (руководители с аналитическими способностями, которые могут управлять командами по разным направлениям). Не меньшим спросом будут пользоваться и специалисты по продажам. Тройку лидеров закрывают позиции финансистов и бухгалтеров. Эти позиции могут занимать украинцы, однако, кроме квалификации, обязательное условие — знание польского языка. Рабочие с такой профессией могут рассчитывать на заработную плату от $3500-$4000.

«Больше всего ценятся специалисты с аналитическим мышлением, которые могут оперативно подстраиваться под условия рынка. Это люди, которые не просто выполняют работу по шаблону, но активно ищут новые решения и подходы, анализируя быстро меняющиеся данные и тенденции. Они смотрят на ситуацию в широком контексте, понимая не только текущие потребности рынка, но и прогнозируя возможные изменения. Такая способность к эластичному управлению инструментами и методами позволяет эффективно реагировать на динамические вызовы рынка и принимать обоснованные решения, обеспечивающие устойчивый успех в долгосрочной перспективе. Вот за каких специалистов сейчас конкурирует бизнес в Польше», — отмечает Лилия Терещенко, вице-президент Gremi Personal.

Справка Finance.ua:

новая миграционная политика польского правительства предусматривает введение более жесткого контроля за трудоустройством иностранцев. Преференции по трудоустройству планируют предоставлять только представителям дефицитных профессий и высококвалифицированным специалистам в рамках так называемой «Голубой карты»;

Польша имеет благоприятные условия для предпринимателей, включая доступ к европейскому рынку и наличие государственных программ поддержки бизнеса. Однако для открытия собственного дела существует несколько важных аспектов, которые следует учитывать.

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