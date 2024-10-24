Где дешевле всего делать покупки в Польше: новый рейтинг торговых сетей — Finance.ua

Где дешевле всего делать покупки в Польше: новый рейтинг торговых сетей Сегодня 14:34 — Личные финансы

Где дешевле всего делать покупки в Польше: новый рейтинг торговых сетей

Компания ASM Sales Force Agency исследовала цены в магазинах крупнейших торговых сетей в Польше и сделала вывод о том, где произошло наибольшее удорожание по состоянию на сентябрь 2024 года.

Как сообщает Yavp.pl с ссылкой на asmsalesforce. pl, исследование охватило сети Auchan, Biedronka, Carrefour, Aldi, E. Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Polomarket, Netto, Dino и Selgros (C&C).

Во время его проведения сопоставили цены на общие для всех торговых сетей товары из 10 категорий:

бытовая химия и косметика,

мясо, колбасы, рыба,

замороженные продукты,

молочные продукты,

напитки,

масло и жиры,

кондитерские изделия,

продукты быстрого приготовления,

энергетики и алкоголь,

кетчуп, майонез, соусы.

Самым выгодным местом для покупок в который раз назвали сеть Auchan. Корзина из 40 таких же товаров, что и в других магазинах, в сентябре там обошлась в 280,27 зл.

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На втором месте рейтинга оказались супермаркеты Selgros, где эта же корзина стоила 287,15 зл. Тройку лидеров замкнула сеть Makro. Те же 40 продуктов там приобрели за 287,97 зл.

А так выглядит полный рейтинг самых дорогих и самых дешевых магазинов:

1) Auchan — 280,27 зл.

2) Selgros (Cash&Carry) — 287,15 зл.

3) Makro — 287,97.

4) E. Leclerc — 301,95 злотых.

5) Aldi — 302,94 зл.

6) Carrefour — 307,39 зл.

7) Kaufland — 311,88 зл.

8) Lidl — 313,97 злотых — 309,94 злотых.

9) Netto — 319,60 злотых.

10) Dino — 322,47 зл.

11) Biedronka — 325,95 зл.

12) Intermarche — 328,68 злотых.

13) Polomarket — 330,30 злотых.

Результаты исследования показали, что разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной в сентябре 2024 года составила 50,03 злотых.

Что больше всего подорожало за год

Если же говорить о категориях товаров, которые подорожали в годовом исчислении, то результат неутешительный — подорожание произошло в 9 из 10 категорий.

Больше всего это касается напитков (+19,37%), сладостей (+11%) и замороженных продуктов (+10%), а меньше всего — рыбы и мясоколбасных изделий. За год подешевели только товары из категории жировой продукции (-5,15%).

Из исследования также следует, что в сентябре 2024 года средняя стоимость корзины с самыми популярными повседневными товарами выросла аж на 25,07 злотых, или на 8,82%, и составила 309,27 злотых. Год назад было на 24 зл. меньше.

Повышение цен зафиксировано в 9 торговых сетях, а в остальных четырех цены были несколько ниже, чем в августе.

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