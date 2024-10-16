Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Польше — Finance.ua

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Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Польше

Личные финансы
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Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Польше
Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Польше
Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Польше. В сентябре инфляция в годовом исчислении составила 4,9 процента.
Экономист из Варшавской школы экономики Артур Бартошевич сказал в эфире Polskie Radio 24, что следующие недели будут способствовать давлению на цены.
«Кроме факторов, которые нам были известны до сих пор, это конец года и праздники, а это означает увеличение расходов на крупные покупки. Период первого ноября и встречи с родственниками — это тоже время, когда растут расходы. Все это будет дороже, чем в прошлом. Цена энергии, цены на сырье пошли вверх, оплата труда повысилась. Все это влияет на инфляцию».
Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Польше
Бартошевич добавил, что радикальная стагнация в экономике может привести к снижению цен. Он отметил, что это будет худший сценарий, поскольку многие компании обанкротятся. Экономисты прогнозируют рост инфляции также в следующем году.
По материалам:
Finance.ua
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