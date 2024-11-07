В Минэкономики подсчитали, сколько людей не хватает на рынке труда — Finance.ua

В Минэкономики подсчитали, сколько людей не хватает на рынке труда Сегодня 16:04 — Личные финансы

В Минэкономики подсчитали, сколько людей не хватает на рынке труда

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах, и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

«Министерство экономики проводило отдельное исследование, и мы установили, что нам нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда», — заявила она.

Бережная добавила, что «огромным полем» для сотрудничества и правительства, и бизнеса, и общественных организаций является создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

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По ее словам, в Украине уже есть программы переобучения и ваучеров, а также существует Coursera и ее проект повышения квалификации Reskill, в рамках которого предоставляется 30 тыс. стипендий.

«Но в то же время это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работу по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, или это женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности и рабочие обязанности», — подчеркнула Бережная.

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Поэтому, по мнению заместителя министра, огромная концентрация работы должна быть выполнена, чтобы активировать эти группы экономически неактивного населения.

Напомним, дефицит кадров заставляет работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. В сентябре 43% всех вакансий были размещены для кандидатов, не имеющих опыта работы. Для сравнения, в сентябре 2023 их было 36%. Еще один ответ на дефицит кадров — увеличение количества дистанционной работы на 3%.

В Государственной службе занятости сообщили , что на сегодняшний день дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, во временном размещении и организации питания, строительстве и здравоохранении.

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