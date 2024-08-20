Беспрецедентный дефицит кадров. Названа отрасль, где больше всего не хватает чиновников — Finance.ua
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Беспрецедентный дефицит кадров. Названа отрасль, где больше всего не хватает чиновников

Личные финансы
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Беспрецедентный дефицит кадров. Названа отрасль, где больше всего не хватает чиновников
Беспрецедентный дефицит кадров. Названа отрасль, где больше всего не хватает чиновников
В системе социального обеспечения наблюдается постоянный острый дефицит кадров.
Об этом в интервью «Главкому» сообщила заместитель руководителя управления соцзащиты Шевченковской райгосадминистрации Киева Татьяна Зинченко.
«С такими зарплатами, как у нас, на сегодняшний день мы имеем 25 незакрытых вакансий (речь об Управлении соцзащиты в Шевченковском районе столицы. — Ред.). За весь период моей работы столько не было вакансий…», — говорит Зинченко, работающая в системе социальной защиты столицы 45 лет.
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По словам Татьяны Зинченко, работа в системе соцобеспечения сложная, и контингент сложный. К претендентам на вакантные должности — высокие требования: специалист должен иметь высшее юридическое или экономическое образование.
«Извините, но человек, выучившийся на юриста, не придет на такую ​​зарплату. Оклады в пределах 5−10 тыс. грн. Представьте, придет ли человек без выслуги. Ранг — это еще 100−1000 грн. Он тоже не подтянет зарплату. Премии и прибавки урезали. Премия — 30%. Но что такое 30% от 5 тыс. или даже 10 тыс. Это еще 3 тыс., которые, наконец, спишутся на налоги. Ну вот и все — никто не хочет работать», — объясняет чиновница.
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По словам заместителя руководителя управления соцзащиты, работникам можно доплачивать за временное исполнение полномочий или замещение вакантной должности, но не более трех месяцев.
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«Законодатель нас снова ограничил. Ну, хорошо, три месяца кто-то поработает за двух или за полтора работника. А девять месяцев, кто будет работать бесплатно?», — объясняет Зинченко.
«Держимся на пенсионерах. Сложная ситуация. При этом обслуживаемый контингент теперь значительно расширился. Если раньше к нам действительно приходили только люди почтенного, пенсионного возраста. Теперь мы обслуживаем много молодежи. Контингент сейчас сложен: люди с инвалидностью, ветераны войны, многие переселенцы — более 30 тысяч у нас в районе», — говорит чиновница.
Сейчас, по словам чиновницы, в управление социальной защиты обращаются и переселенцы. Вопросы, которыми занимается управление социальной защиты: профессиональная адаптация, реабилитация ветеранов войны, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью.

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По материалам:
Главком
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