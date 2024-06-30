С начала года выросла средняя зарплата чиновников: кому платят больше всего — Finance.ua

С начала года выросла средняя зарплата чиновников: кому платят больше всего Сегодня 11:13 — Казна и Политика

С начала года выросла средняя зарплата чиновников: кому платят больше всего, Фото: freepik

Средняя начисленная зарплата чиновников в государственных органах Украины выросла на 32% с января, достигнув 50,9 тысячи гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Кому платят самые большие зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.

На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысячи гривен.

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.

Напомним, на 2024 год самые высокие зарплаты в Украине получают специалисты в сфере информационных технологий и военные — около 70 тыс. грн в месяц.

По данным НБУ, в Украине номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию.

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