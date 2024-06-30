С начала года выросла средняя зарплата чиновников: кому платят больше всего — Finance.ua

С начала года выросла средняя зарплата чиновников: кому платят больше всего
Средняя начисленная зарплата чиновников в государственных органах Украины выросла на 32% с января, достигнув 50,9 тысячи гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Кому платят самые большие зарплаты
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.
На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысячи гривен.
В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.
Напомним, на 2024 год самые высокие зарплаты в Украине получают специалисты в сфере информационных технологий и военные — около 70 тыс. грн в месяц.
По данным НБУ, в Украине номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью