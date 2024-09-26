Кличко пожаловался на дефицит рабочих рук в Киеве — Finance.ua

Кличко пожаловался на дефицит рабочих рук в Киеве Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Кличко пожаловался на дефицит рабочих рук в Киеве

Для качественного функционирования всех сервисов и коммунальных служб в столице не хватает работников. Из-за мобилизации дефицит кадров наблюдается в самых разных структурах, и ситуация только обостряется. Количество вакансий только растет, а количество соискателей только уменьшается.

О нехватке рабочих рук в столице в эфире телеканала Киев24 рассказал городской голова Киева Виталий Кличко. По его информации, в настоящее время количество вакансий достигает 6,5 тысячи.

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«Это связано с войной, ведь более 120 тысяч киевлян надели военную форму, взяли оружие и защищают наше государство. С мобилизацией связано то, что у нас не хватает работников в основном мужских профессий. Дефицит кадров большой — на сегодняшний день это 6500 тысяч вакансий. Водители, машинисты метро, ​​строители, работники ЖКХ. Мы обеспечиваем жизнедеятельность нашего города ограниченным числом работников, но сейчас также делаем все, чтобы обучать женщин мужским профессиям», — сообщил Кличко.

О нехватке кадров в последние месяцы сообщал Киевский метрополитен, где дефицит не только машинистов, но и специалистов, без которых функционирование метро невозможно — слесарей, электромонтеров, электромехаников. Женщины в метро действительно работают на мужских должностях, но их не так много. Открыты вакансии в «Киевгорсвете», где ищут инженеров, электромонтеров и диспетчеров. Рабочих рук не хватает и в «Киевпасстрансе» — и дело не только в водителях, но и в механиках, монтерах, токарях.

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Напомним, в киевском метро были вынуждены уменьшать количество поездов на линиях из-за мобилизации их работников и отсутствия брони. Нехватка кадров ощущается по всем направлениям — не хватает машинистов электромехаников, токарей и слесарей. Как отметили в КП Киевский метрополитен, причиной увеличения количества вакансий является вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. КП пытается решить проблему и стремится вовлекать в работу выпускников учреждений профильного образования и городские центры занятости. Однако быстро такие дела не делаются и, очевидно, быстро закрыть дефицит пока невозможно, поскольку тех же машинистов нужно учить минимум год.

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