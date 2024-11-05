Чернышев рассказал, планируют ли в Украине повышать тарифы на газ — Finance.ua

Чернышев рассказал, планируют ли в Украине повышать тарифы на газ Сегодня 09:02 — Личные финансы

Чернышев рассказал, планируют ли в Украине повышать тарифы на газ

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что у Украины достаточно запасов природного газа, чтобы пройти зиму. Повышения цен на газ для населения не предвидится.

Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».

«Цены на газ для населения остаются стабильными, никаких изменений не предвидится в течение этой зимы. Нафтогаз — это компания, которая находится в национальных интересах, поэтому вполне понимает необходимость поддержки населения в такой сложный момент. Также напомню, что еще есть мораторий на изменение цен», — сказал он.

Чернышев отметил, что Украина заходит в зиму уверенно — с достаточным запасом газа и стабильными ценами.

«Но должны все же сконцентрироваться на энергоэффективных мероприятиях, как в быту, так и на уровне производства», — сказал глава НАК.

Он также добавил, что «Нафтогаз» постоянно увеличивает добычу газа,

«Я хотел бы отметить, что 7% роста добычи в этом году — это достаточно существенно. Общий объем добычи планируется на уровне 14,9 млрд кубометров в этом году. Это действительно дает возможность нам обеспечить украинским газом украинские домохозяйства, предприятия теплокоммунэнерго, других потребителей», — сказал Чернышев.

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Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что компания принимает постоянные меры по усилению пассивной и активной защиты сотен своих объектов по всей Украине, потому что «успех прохождения этой зимы зависит в том числе и от этого, и, возможно, преимущественно именно от этого».

Справка Finance.ua:

общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч, а на газ — 7,96 грн;

тариф на электроэнергию с 1 октября снизился с 4,32 до 2,64 грн. за 1 кВт*ч, но только для одной категории потребителей. Речь идет о тех украинцах, которые пользуются электрическим отоплением (есть проект, электрический котел). Такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля;

за год, с августа 2023-го по август 2024-го, тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 18,5%. В частности, больше всего повысились цены на электроэнергию — на 63,6%.



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